“Cada día estoy más liberal”: Macri hizo un vivo en Instagram donde criticó a Alberto, y habló de su libro y de Boca

Tarde. Pero seguro. El ex presidente Mauricio Macri realizó un vivo desde su cuenta de Instagram que duró 13 minutos y en el que respondió preguntas de sus seguidores, que eran elegidas por parte de su equipo de prensa. La transmisión había sido anunciada desde las redes sociales de Macri para las 10 de la mañana. Pero empezó más tarde. El empresario pidió disculpas y contó que no podía acceder a su cuenta: “Perdón, no podía entrar”.

En medio del lanzamiento de su libro Primer tiempo, el ex mandatario levantó el perfil mediático y ya realizó varias entrevistas. Durante el vivo, contó cómo fue el proceso de escritura del libro: “Fue muy rápido. Me puse a grabar muchas horas. Es un libro que he hecho desde la razón, pero sobre todo con mucho corazón. Fui teniendo que reescribirlo una y otra vez porque encontré nuevos ángulos”.

Macri y su vivo de Instagram.

Y enseguida aseguró: “Espero que Primer tiempo sea un aporte para los argentinos para entender que hay un segundo tiempo de cambio y sin duda va a comenzar en el 2023”. Y en referencia, al gobierno de Alberto Fernández, con el que perdió las elecciones presidenciales en 2019, dijo: “Esta es la última experiencia populista de la Argentina”.

Además, le preguntaron qué piensa de las librerías que se niegan a vender su libro. En ese sentido, el ex presidente aseguró: “A mí me apena que tengan esas reacciones. Para mí la libertad es una de las cosas más importantes. Es algo fundamental. Es triste que les tengan miedo a las ideas”. Y sentenció, con una sonrisa: “La libertad es lo que más me importa. Yo estoy cada día más liberal”.

El ex presidente respondió preguntas de sus seguidores.

Cuando le consultaron que piensa sobre el futuro político de Argentina, Macri respondió: “Juntos por el Cambio llegará al poder en 2023 con más base política, con mayoría en diputados, empate en senadores, con maduración”. Y aseguró: “No creo en el populismo destructivo que para vivir un presente corto y mejor hipoteca el futuro de generaciones del país”.

También fue duro con el presidente. Cuando le consultaron sobre el rol de Fernández, Macri aseguró: “No ha hecho honor a la enorme responsabilidad que le han dado los argentinos, no ha ocupado el rol de presidente”. También se mostró preocupado por la salida del Gobierno del Grupo de Lima: “Esa decisión es un retroceso. Otra vez alineados con Venezuela, no hay nada bueno. Es pobreza, exclusión, pérdida de libertad... ¡es terrible la política exterior que está allegando adelante este Gobierno”.

El lunes, se filtró una foto suya durante el zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que hizo desde la cama y en donde se la veía a Juliana Awada acostada y tapada con una manta. Uno de los seguidores le consultó qué le dijo su esposa tras esa imagen. Macri le respondió: “Se rio y me dijo que tenga cuidado. Yo volvía de gimnasia. Trato de hacer el multitasking, que me enseñan mis hijas. Hago varias cosas a la vez. El zoom lo hago en el teléfono. Se ve que no me di cuenta y ella estaba acá”.

Pero, más allá de su rol como líder de Juntos por el Cambio, el empresario habló de Boca Juniors, el club del que fue presidente durante el ciclo más exitoso a nivel deportivo. “Cómo ves la gestión de Román (Riquelme) en Boca?”, le consultaron. Y Macri dijo: “Se escuchan muchos ruidos. Él sabe e imagino que irán gobernando de una manera que transmita más tranquilidad y entendimiento de qué es lo que está pasando en el club. Lo queremos mucho a Boca. Román también lo quiere mucho”.

Pero las respuestas en el plano futbolístico continuaron. Al ex mandatario le preguntaron por la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, que el equipo de Marcelo Gallardo ganó por 3 a 1 sobre Boca: “Todavía no la digiero. Se que le estoy dando de comer a los hinchas de River, pero fue un golpe. Un golpe que no iguala a irse a la B, claro”.