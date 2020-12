¡Chau PASO! Aseguran que se trata este miércoles su eliminación para 2021

El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, aseguró este miércoles se debatirá en la Cámara de Dipuytados hoy que el proyecto que busca suspender las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 2021 comenzará a ser debatido en el Congreso Nacional este miércoles. Capitanich aseguró que la medida será "temporal" a causa de la pandemia, y que tendrá un "tratamiento exprés".

"Estamos ante la limitación de que la legislación electoral no puede modificarse en el año mismo de las elecciones, por lo cual hay que hacerlo antes de fin de año. A partir del miércoles, ya estará la iniciativa legislativa suscripta por los legisladores" y que "la idea es que tenga un tratamiento exprés en un plenario de comisiones, para luego darle media sanción en Diputados y remitirla al Senado", contó, en diálogo con El Destape Radio..



Cpitanich dijo que se observó "una agenda sanitaria compleja, con perseverancia en el ritmo de contagios, que si bien disminuye sigue siendo sustancial", y dijo que a todo esto hay que sumarle la necesidad de poner en marcha el plan de vacunación en el primer semestre de 2021. "Esto conspira con el proceso electoral, y eso es lo que prima en la decisión de propiciar una iniciativa legislativa", señaló. El gobernador chaqueño expresó que se trataría de "una suspensión por única vez, con carácter transitorio para el año 2021 atento a la circunstancia de la emergencia sanitaria", y subrayó: "Yo no estoy de acuerdo en cambiar las reglas del sistema electoral, pero las circunstancias de emergencia sanitaria lo ameritan por su carácter excepcional".



En sintonía con Capitanich, pero un paso más allá, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, pidió volver "a las discusiones dentro de los partidos políticos y que cada uno presente sus candidatos", y consideró las elecciones primarias como"una encuesta demasiado cara". Y agregó: "La decisión de no hacer las PASO el año que viene tiene que plasmarse en un proyecto de ley en lo que queda del mes de diciembre", coincidió Jalil con Capitanich.



A su vez, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, también coincidió con la iniciativa y dijo que existe "un consenso muy amplio en toda nuestra fuerza política y en buena parte de la oposición. Se trata de momentos particulares, el año que viene también será complejo y habrá un proceso de vacunación amplio. Hacer una movilización con un proceso eleccionario podría ser contraproducente, ya que vamos a tener que seguir conviviendo con el virus".



Durante la reunión del Presidente Alberto Fernández con los gobernadores de la semana pasada, cuando se firmó el consenso fiscal, cobró fuerza la posibilidad de suspender las PASO. Pese a la adhesión de los gobernadores que forman parte de Juntos por el Cambio, la Mesa Nacional de ese frente político expresó "dejar de lado las PASO es ser funcional al gobierno de turno", así como " retroceder en la institucionalidad que se necesita para crecer y desarrollarnos".