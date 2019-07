¿Coima o gesto amable? Patricia Bullrich habló con Juan Acosta en medio de la polémica por el soborno a dos policías

Luego de la polémica que desató el actor Juan Acosta al relatar que le había dado $200 a un oficial de la Policía bonaerense que no lo multó a pesar de circular con luces apagadas, sin VTV y hablando por celular, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que conversó con el humorista después de que le reclamara que los uniformados no sean apartados.

Todo comenzó por el insólito episodio que protagonizó Acosta en plena ruta 2, cuando salía al aire por teléfono con una FM mientras manejaba su auto desde Mar del Plata con las luces apagadas y sin la verificación técnica adecuada. El diálogo con los policías se escuchó en el programa y no tardó en volverse viral. Allí se escucha que uno de los oficiales le dice que le perdonaba la multa porque lo había hecho reír. Luego, él mismo contó que le había dejado $200 para el café.

Pero el episodio tomó otro tenor cuando fue la propia Policía Bonaerense la que decidió apartar a los oficiales por no haber realizado el control como se debía, lo que fastidió al humorista, que pidió hablar con Bullrich. Este miércoles, la ministra de Seguridad aseguró en declaraciones a radio La Red que conversó con Acosta, que le dijo que le entregó el dinero de manera voluntaria.

“Le mandé un mensaje porque él estaba reclamando que quería hablar conmigo”, contó la ministra. En la charla telefónica le aclaró que la Policía bonaerense dependía del minsitro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo. “Le dije que le iba a transmitir a Ritondo su mensaje. Él dijo que no quería que los policías sean echados, pero le dije que no tenía a cago la Policía de la Provincia”.

Según Bullrich, el humorista y actor le aclaró que no le dio la plata en la mano, sino la que tiró al piso. “Ellos no la agarraron porque no la querían”, le explicó Acosta, aunque la ministra le retrucó: “Bueno, pero ¿por qué hiciste esto?”. “No sé, estaba nervioso, estaba saliendo en una radio”, le aclaró.

Según Bullrich, la intención de Acosta era “no culpabilizar” a los uniformados. “Esto es lo que dice él, habrá que analizar y ver qué hizo la Provincia con este tema”, sintetizó, al tiempo que remarcó: “Es importante saber qué pasó, más allá de lo que pueda comentar él cómicamente en una radio”.