“Compré 4 churrascos y gasté $1000, con eso Dylan o come ni una vez por día”: las duras críticas de Hebe

En la marcha virtual que encabeza todos los jueves, Hebe de Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, cuestionó una vez más la gestión de Alberto Fernández.

"Ayer compré cuatro churrasquitos más chiquitos que la palma de mi mano, y dos rueditas de caracú con carne. ¡1000 pesos! Y en una carnicería de barrio que vende barato, que tiene precios económicos", reclamó.

"Dylan seguramente que con eso no come ni una vez por día", agregó en referencia a la mascota del presidente. "Yo quiero que coma Dylan, no le quiero sacar la comida, pero me gustaría saber cuánto gasta”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, criticó al primer mandatario por haber asegurado días atrás que no se regresaría a la fase 1 de confinamiento como medida para detener los contagios de coronavirus.

"Señor Presidente: primero consulte a los que saben y después opine", aconsejó Hebe. "A mí me parece que eso de andar tanto por los canales de televisión tampoco es bueno. Los expertos se lo dijeron desde el primer día: que pare. Yo una vez dije 'pará la mano, Macri' y ahora voy a tener que decir 'pará la mano, Alberto'".

"Basta de reuniones, basta de preguntar y tome decisiones. Más allá de Larreta, de Macri, de los del campo o de todos los que quieren destruir al Gobierno, el pueblo lo va a apoyar", continuó. "A medida que vaya aflojando con los ricos va a tener menos apoyo del pueblo. Y al pueblo que no recibe no le vaya a pedir los votos".

Hebe también pidió medidas más duras para los que violan las medidas gubernamentales en relación a la pandemia: "Hay que multar a la gente. Hay que meterlos presos: un mes, dos meses, 15 días o lo que sea". Y acusó al gobierno mexicano de robarse las dosis de AstraZeneca correspondientes a Argentina.

"Parece que el señor de México hizo un concubinato con los yankees y nos afanaron las vacunas. Y las vacunas las hacemos acá, es muy triste lo que pasa", se lamentó.