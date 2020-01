¿Cuánto se cobra y para qué alcanza? Claves del aumento salarial que dispuso el Gobierno que se paga en febrero

¿Qué se puede hacer con los $4.000 de aumento que determinó por aumento Alberto Fernández? ¿Son efectivamente $4.000 más por mes? La mayoría de los argentinos, ¿para qué destinarán ese monto? En esta nota de BigBang vamos a intentar darte algunas precisiones.

Unas aclaraciones previas; primero el aumento no será de $4.000 al bolsillo sino que se acercará más a los $3.200 ya que como es un adelanto de paritaria y no una cifra no remunerativa se encuentra alcanzado por las cargas sociales. Y segundo también contará para el impuesto a las Ganancias por lo que si el aumento hace que pases los $55.000 para solteros y $72.000 para casados con hijos también empezarás a tributar ese impuesto de cerca del 30%.

Ahora bien, ¿para qué utilizarán los argentinos en su mayoría ese aumento salarial? Para el director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace, hay dos grandes grupos: para el pago de tarjetas de crédito y para el consumo de bienes y servicios.

“Este adelanto de paritarias tengamos en cuenta que le va a favorecer una mejora relativa del poder adquisitivo a los salarios de menor ingreso y en principio hay una alta mora con tarjeta de crédito emitidas por bancos, que es del 5%, y del 8% con las que no están emitidas por Bancos. La gente no está pudiendo pagar la tarjeta”, manifestó Di Pace en dialogo con BigBang y afirmó que el promedio de deuda de tarjeta de crédito por familia es de $120.000.

Asimismo remarcó que el congelamiento tarifario hará que el dinero del aumento no vaya directamente al pago de la suba de luz, gas, agua y transporte como sucedió en los veranos anteriores.

¿Para qué te alcanza el aumento?