"Disputan una caja millonaria": Berni criticó el reclamo de los efectivos y decidió "ni mencionar" a Úrsula

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, salieron a respaldar a la Policía Bonaerense a pocas horas del femicidio de Úrsula Bahillo -asesinada por su ex pareja, miembro de la fuerza- en un acto en donde entregaron patrulleros y motos para los efectivos que se desempeñan en la localidad de Florencio Varela. El acto había sido planificado con anterioridad al caso que conmociona al país, pero el ministro tomó la decisión de ni siquiera mencionarlo en su discurso.

Tanto Berni como Kicillof salieron al cruce de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, como también de los efectivos que comenzaron a hacer notar su malestar por el aumento de sueldo de 6% que dispuso el Ejecutivo provincial para el 2021. Desde el entorno de Berni remarcaron en diálogo con BigBang que la decisión de evitar mencionar el caso de Úrsula se debió, en parte, a que los ánimos en la Fuerza están caldeados.

Más aun después de que Asuntos Internos decidió apartar a las autoridades de la comisaría de Rojas e intervenir la comisaría de la Mujer de la zona para establecer los motivos por los cuales no se actuó antes para prevenir el femicidio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Con ese contexto, al que se le sumaron las noticias de que en las localidades balnearias de Pinamar y Mar del Plata se podrían dar manifestaciones por parte de los efectivos disconformes con el aumento salarial, es que Berni salió al cruce y afirmó que muchos de los policías que agitan las protestas fueron "exonerados por ladrones" e intentan "generar esta rebeldía" pero sin "decir la verdad". Y acusó, desafiante: "Están disputando una caja millonaria de una supuesta sindicalización policial”.

Además apuntó contra los 550 policías que ayer pasó a disponibilidad el Ministerio y que habían participado en septiembre pasado de las protestas al límite de la sedición por mejoras salariales que culminaron con una rodeada a la residencia presidencial de Olivos. Según aseveró el titular de la cartera bonaerense de Seguridad, los policías sancionados "intentan hacerse [de esa caja] por un mecanismo que no es viable, el de la sindicalización".

Berni reprochó la actitud de los policías que separó de la fuerza, con una comparación en la que incluyó a la administración de la ex gobernadora Vidal. "A esos hombres y mujeres que tanto reclaman no los escuché cuando el gobierno anterior prometió aumentos faraónicos y no cumplió". Y resaltó: "No escuché esas voces hace cuatro años, ¿o será que su silencio tenía precio?".

En medio de sus reproches a la gestión de Cambiemos y a la actitud del más de medio centenar de policías expulsados, Berni dijo que, por su mal estado, "hay que tener mucho estómago para estar cinco minutos en una comisaría nuestra, abarrotada de presos", y añadió que "bajo esas condiciones no se puede rehabilitar ningún detenido". Destacó que los policías trabajen con esa precariedad, pero volvió a cargar contra los uniformados sancionados: "No escuché a todos los voceros de las redes alzar la voz por esas condiciones los cuatro años pasados, ¿también para esto tenía precio su silencio?”.

En el Ejecutivo provincial la prioridad hoy pasa por evitar que el conflicto policial escale por esa razón procuran que el foco este puesto no en la cuestión salarial sino en los policías que fueron pasados a disponibilidad. Consultados por la situación del efectivo acusado del feticidio, Matías Ezequiel Martínez, desde el Ministerio remarcaron que estaba con licencia psiquiátrica desde 2019 y que en todo caso la Justicia y al Comisaría de la Mujer de Rojas tendrán que explicar por qué se desoyó el pedido de ayuda de la joven asesinada.