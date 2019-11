¿Domador de reposeras? Cuántos días de vacaciones se tomó Mauricio Macri en sus 1424 días en el poder

Mauricio Macri lleva 1424 días en el poder. Desde aquel miércoles 10 de diciembre en el que se sentó por primera vez en el sillón de Rivadavia, el presidente se tomó 146 días de vacaciones. El último descanso se lo tomó este fin de semana, cuando dejó Olivos para instalarse el fin de semana junto a su hija menor, Antonia, y su mujer, Juliana Awada, en la residencia presidencial de Chapadmalal, en Mar del Plata. Todo eso sin contar, claro, los "retiros espirituales" que organizó con su gabinete.

Las vacaciones de Mauricio Macri, en números

El presidente lleva 1424 días en el poder.

Se tomó 146 días de vacaciones.

En promedio, tuvo 36 días por año de descanso.

Es decir: se tomó un día de cada nueve trabajados.

Las reiteradas "escapaditas" del presidente fueron objeto de debate nacional cuando el intendente tucumano de Tafí Viejo, Javier Noguera, lo bautizó en medio de la campaña como el "domador de reposeras". El cruce tuvo lugar cuando Macri inauguró el 19 de septiembre un jardín de infantes y criticó al intendente de "remolón" por no haber dado la habilitación con celeridad.

"Que un domador de reposeras me diga remolón me llama la atención", disparó el intendente, al tiempo que criticó: "Hay gente que no tiene nada para comer. La situación económica es desesperante y a Macri lo tiene sin cuidado. En cuatro años, la ciudad solamente recibió esta obra con plata de Antonini Wilson".

Los memes del domador de reposeras

Al igual que el presidente, creemos que siempre es bueno ampliar nuestro vocabulario. 😉 pic.twitter.com/Us2b0ygR54 — PJ Tucumán ✌️ (@PJTucumanOK) September 19, 2019

El Circo del Domador de Reposeras se está poniendo lindo, justo ahora que se van.#DomadorDeReposeras pic.twitter.com/IKbo0K3EOj — Alto Candombe (@altocandombe) September 19, 2019