"¿Dónde está el abuelo Néstor?" El video de la explicación de Florencia Kirchner a su hija, Helena

Florencia Kirchner compartió en la madrugada una historia en la que muestra el momento en el que su hija, Helena, le pregunta sobre su abuelo materno, Néstor Kirchner. La pequeña de cuatro años nació cinco años después de la muerte del ex presidente. Cuál fue la respuesta de su madre.

"Miramos el techo, come cereales y se pone existencialista", escribió la directora de cine en su historia. De fondo, se escucha la voz de su hija, que indaga: "¿En dónde está el abuelo Néstor?". "Está en otro lado, en donde no lo podemos ver", retrucó Florencia. Sin vueltas, Helena insistió: "¿A dónde?". Después de unos segundos de reflexión, la hija de la vicepresidenta le reconoció: "Y... no te quiero decir el cielo, tampoco te quiero decir el infierno. En otro lado".

No conforme con la respuesta, la nena volvió a indagar: "¿A dónde?". "Adentro de un libro", fue la respuesta que recibió de su madre, quien al compartir la secuencia reconoció que estaba "haciendo malabares" con la situación.

Helena: "¿Podemos entrar?".

"¿Podemos entrar?". Florencia: "No".

"No". Helena: "¿Por que es un cuento?".

"¿Por que es un cuento?". Florencia: "Porque es un cuento".

"Nos juzgan de no querer a nuestros hijos"

A mediados de marzo, cuando todavía permanecía en Cuba, Florencia compartió una reflexión sobre las presiones sociales que sufren las mujeres con respecto a los mandatos patriarcales vinculados a la maternidad.

"Decía una publicidad hace unos años: mamá no se puede enfermar. Porque mamá-antes de las crías, llamada mujer-deja de ser persona cuando es mamá. Es mamá, ya está, mamá. En teoría maduró, porque es mamá. En teoría es menos egoísta, porque es mamá. En teoría no se muere por estar sola, porque es mamá. En teoría se aburre en una fiesta, porque es mamá".

"Lina Meruane en uno de sus libros habla de lo que sucede cuando la mujer desea cosas fuera del rango materno. Y voy a eso: fuera del rango materno, según las lógicas patriarcales, existe también la enfermedad de la madre".

"Partiendo de Virginia, Lina nos habla de ese ángel del hogar que nos golpea en la cabeza con sus alas mientras vuela por la casa. Dos años de esa lectura y me sigue siendo abrigo poderoso contra el puritanismo con el que intentan envolverlos a lxs que nos salió una persona del cuerpo".

"Estamos militando por maternidades deseadas, sí. ¿Pero qué ocurre cuando una es madre? ¿Por qué tanto miedo da desmitificar lo que es una madre? Simple: porque nos juzgan de no querer a nuestrxs hijxs".

"El año pasado, por largos períodos de tiempo no pude ver a mi hija y cuando venía, tampoco podía estar tiempo completo. Yo no era buena para ella. Atravesaba fuertes crisis y dolores físicos. Me vomitaba en los pijamas la impotencia y no sabía si era mejor mi ausencia o mi presencia rota".

"Esta foto es de cuando ya pudimos. De los días de saltar un poco la soga, de escuchar ocho mil veces la misma canción y escribir juntas su nombre: Helena".

"Juego mucho con la clasificación de mala madre, me divierte. Porque no me salen las trenzas, porque siempre le dije: 'Ahora no, estoy escribiendo'. Porque soy medio niña también, le escondo cosas para divertirme y también me reta cuando me subo con zapatillas al sillón".

"Pero lo que me pasó dista mucho de esa risa de madre desastre. Lo que me pasó es que ni siquiera podía ser un desastre. Y, aún así, con un poco de temor en los ojos, lo escribo: derecho a enfermarse, al tiempo necesario para curarse. Más hoy que nunca, que todo debe ser ya. Reloj capitalizando para apurarte en respirar".