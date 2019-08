¿Dónde está Elisa "Lilita" Carrió? Quiénes y por qué la "guardaron" en la campaña

¿Dónde está Elisa “Lilita” Carrió? Esa pregunta se la hacen varias de las segundas y las terceras líneas del oficialismo en la Ciudad, como también a nivel nacional. Es que la diputada nacional y líder de la Coalición Cívica parecería que entendió que, en una elección tan pareja como sostienen que serán las PASO, cualquier error se puede llegar a pagar caro.

YO CREO EN MAURICIO MACRI pic.twitter.com/6A1Ms0RKNq — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 7, 2019

“Hay un poco de todo”, sostienen desde su entorno. Carrió tendrá hoy su agenda propia al margen del cierre final del oficialismo: tendrá una actividad con vecinos de la Ciudad. Cerca de la diputada nacional no tienen dudas de que hay una orden de dejar de lado a la Coalición Cívica en la campaña.

“Ni Mariana Zuvic, que es candidata, estuvo en el cierre en la Ciudad”, puntualizó una calificada fuente partidaria que se quejó por la falta de visibilidad que tiene no sólo Carrió sino casi la totalidad de la Coalición Cívica en la campaña.

¿Cuáles son las cuestiones que enojan a la diputada? En primer lugar, todavía no termina de digerir del todo la inclusión del radicalismo porteño dentro del armado, en especial la participación del mítico operador de la UCR, Enrique “Coti” Nosiglia. Aunque allí también tiene una apuesta a largo plazo. Es que el primer suplente en la nómina de senadores nacionales es el ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y Lilita tiene la impresión, según pudo saber BigBang, que Martín Lousteau, de ser reelecto Mauricio Macri, no estaría interesado en ocupar su banca en el Senado.

También hubo un pedido de que se guarde un poco. A diferencia de las veces anteriores, ahora el interlocutor fue el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que había delegado la contención a Carrió en su vicejefe, Diego Santilli, quien conformó junto con José Torello y Fabián Rodríguez Simón, el trio encargado de mantener a raya a la líder de la Coalición Cívica.

Ante la consulta sobre si el motivo estaría relacionado con las revelaciones de la causa que involucra al falso abogado Marcelo D’Alessio y en donde están imputadas Carrió y la también diputada nacional Paula Oliveto, desde el entorno de Lilita remarcaron que tiene que ver más con la decisión del jefe de Gabinete, Marcos Peña, de monopolizar una victoria llegado el caso.

En la Casa Rosada saben que los números pueden llegar a ser muy finos y, en una elección con un gran nivel de polarización, nadie quiere dejar nada librado al azar, como tampoco sufrir “pozo de aire”. Es que todavía se encuentra fresco el recuerdo de las declaraciones de Carrió sobre Santiago Maldonado de cara a los comicios de 2017.

En ese entonces la comparación de “esta congelado como Walt Disney” le costó, de acuerdo a los encargados de campaña, entre dos y tres puntos en la Ciudad. “Ni a Alberto Fernández, ni a nosotros, le sobran votos. Cada sufragio cuenta”, sostienen desde Balcarce 50.

“No es que no van por vedetismo creo que si la idea es que no estemos, no estamos y listo, total podemos bancar de otras maneras. Y al final cuando las papas queman estamos igual”, analizó uno de los dirigentes de la Coalición con mayor diálogo con Lilita.