"El mejor presidente de la democracia": Alberto lloró en la presentación del libro sobre Kirchner

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se emocionó hasta las lágrimas hoy durante la presentación del libro Néstor Kirchner, el hombre que cambió todo, una compilación de artículos de amigos y allegados al ex presidente realizada por Fernando "Topo" Devoto, a poco de cumplirse diez años de su fallecimiento. "Junto a Néstor viví la más maravillosa aventura que un hombre en política puede tener, que es la aventura de empezar en el desierto y llegar al poder, y llegar al poder y cambiar la Argentina. Y esa aventura que yo viví", dijo,,, y las lágrimas lo interrumpieron... Luego completó la frase: "... sólo pude con Néstor"

Sucedió este mediodía en la sede de la Casa Patria Grande, donde el presidente participó de la presentación del libro junto al compilador, la directora de la Anses Fernanda Raverta, y (desde sus casas) el senador nacional Oscar Parrilli y la cantautora y ex ministra de Cultura Teresa Parodi, Alberto señaló que haber conocido a Néstor Kirchner cambió para siempre su forma de hacer política y que desde su aparición en la política argentina "todo fue distinto para bien".

Alberto contó que cuando Kirchner era gobernador de Santa Cruz lo mandó llamar a través de Eduardo Valdés, a partir de su interés por un artículo que había publicado en el diario Clarín. "Ahí lo conocí y me pasó algo singular con Néstor. Fue como encontrar alguien que decía y pensaba todo lo que yo creía. Fue como encontrar mi reflejo devuelto en palabras y en otra persona", sostuvo.

"'Mirá, Alberto, esto no tiene sentido. Nosotros no podemos ser el ala progresista de un partido conservador: eso no es el peronismo´'. Y estuvo todo el tiempo machacándome esa frase", recordó que Kirchner le había dicho en tiempos de la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde.

"Néstor fue, sin ninguna duda, el mejor presidente que la democracia tuvo. Fue un hombre inmenso, con un genio político como nunca vi en mi vida", dijo el Presidente sobre Kirchner. Durante su discurso, Alberto se mostró visiblemente emocionado desde el principio hasta el final. "Nos hizo ver que había compromisos primeros, que siempre había que respetar". En el video que antecedió a sus palabras, se mostró abrazo que le dio Kirchner a Alberto al tomarle juramento como Jefe de Gabinete. "Tuve el singular privilegio de estar a su lado cada día de su gobierno", dijo Alberto.



El Presidente evocó el día en que se conocieron en Buenos Aires y aseguró que sintió "algo mágico, inentendible e incomprensible hasta el día de hoy" en ese encuentro, que inauguró una relación de amistad y trabajo."Es como decía Atahualpa Yupanqui: 'un amigo es uno mismo con otro cuero'. Y yo sentí eso el día que lo conocí y debo confesar que fue mágico", insistió.