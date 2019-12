"Él no tiene trajes": Alberto Fernández contó por qué su perro ya se mudó a Olivos y adónde viajó la primera dama

A días de asumir, el presidente Alberto Fernández todavía no concretó su mudanza a la Residencia de Olivos, donde pasó la primera noche del martes al miércoles luego de un asado con sus funcionarios más allegados. Hoy antes de partir de su vivienda en Puerto Madero hacia la Casa Rosada aseguró que su novia Fabiola Yáñez viajó a Italia, y reveló dónde está su perro Dylan.

Fernández partió esta mañana rumbo a la Casa Rosada, donde llegó antes de las 10. Sin embargo, antes de subir a un auto en el departamento de Puerto Madero relató que aún no se concretó la mudanza a la Residencia de Olivos y que no tiene “mucha urgencia”. “Voy de a poco; tengo toda mi ropa acá, todo acá, me falta llevar todo”, dijo el presidente en un breve contacto con la prensa.

Sin embargo, aclaró que su perro, el border collie Dylan sí fue trasladado a la Residencia junto a la otra mascota del mandatario, Prócer. “Él no tiene trajes que llevarse”, bromeó el presidente respecto a su perro. Hasta ahora, en cada ocasión que la campaña le requirió no estar en su vivienda (viajes por distintas provincias y visitas al exterior), el encargado de cuidar al perro fue su chofer y amigo personal, Daniel Rodríguez.

Además, Fernández confirmó que la primera dama, Fabiola Yáñez, viajó tras la asunción a Florencia, en Italia, aunque evitó dar mayores precisiones.

Hasta ahora, Fernández sólo pasó sólo la primera noche como presidente en la Residencia de Olivos, aunque en verdad no estaba previsto que descanse allí, sino que se decidió a último momento debido a que el asado con el que agasajó a sus amigos y allegados íntimos se extendió hasta entrada la madrugada. BigBang pudo saber que además de Yáñez y su hijo, estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el asesor Miguel Cuberos.