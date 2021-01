"En lo moral no estamos de acuerdo con las tomas": el plan de los Sin Techo para generar vivienda y trabajo

Como cada año, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE, parte del Frente Patria Grande) organiza en Mar del Plata la Caravana del 15 este viernes. Esta vez, sin embargo, se realizará de manera virtual, será transmitida por el perfil de Facebook del MTE Mar del Plata y culminará con un acto de entrega de viviendas a distintas familias.

Ese evento anual, que tendrá en el 2021 su décima edición, conmemora la fecha del 15 de enero de 2009, en la que más de 50 familias en situación habitacional crítica recuperaron un conjunto de viviendas abandonadas y, luego de luchar contra el Estado y las fuerzas de seguridad, lograron la cesión de las mismas.

Ese momento sirvió además como piedra fundacional del movimiento Los Sin Techo, parte del MTE, que busca visibilizar la lucha por la tierra y la vivienda digna.

Tierra, techo y trabajo

Las crecientes tomas de tierras que ocuparon el centro de la agenda política durante varios meses del 2020 visibilizaron aún más el problema habitacional estructural en nuestro país y fundante de muchas otras desigualdades.

"Nosotros no estamos a favor de las tomas de tierras", señala Paco Lema, referente de Los Sin Techo, en diálogo con BigBang. "Una familia no debería tener que tomar tierras y sufrir las consecuencias del frío y la lluvia. Y la mayoría de las veces la policía los saca prácticamente a los tiros. Es una necesidad y por eso se generan. Pero en lo moral no estamos de acuerdo con las tomas. Aunque más no estamos de acuerdo con que haya familias sin tierra y sin casa".

Es en búsqueda de solucionar esa problemática que el MTE, junto al resto de los movimientos populares de la UTEP y un grupo de sindicatos (entre ellos Camioneros, Smata y Unión Ferroviaria) presentó en agosto pasado el Plan de Desarrollo Humano Integral.

"El plan busca descomprimir un poco las ciudades donde ya no cabe un alfiler, donde todo es cemento y no hay nada verde. También generar lotes con servicios para las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, e incluso para la clase media que tiene muy difícil la posibilidad de comprar un terreno y construir una vivienda", explica Lema. "Hoy un terreno chico sale entre 25 mil y 30 mil dólares, casi tres millones de pesos, y construir una casa muy sencilla sale dos millones".

Dentro del apartado habitacional, el programa incluye medidas como la realización de obras públicas, la urbanización de barrios, la creación de colonias agrarias, el desarrollo de polos textiles, de cooperativas de recicladores y de circuitos de cuidado.

El otro costado del plan es el de proponer que el Estado genere un nuevo tipo de empleo, el trabajo mínimo garantizado, para ocupar a 4 millones de personas de la economía popular.

"En Mar del Plata hay 400 comedores y la realidad es que no está bueno decirlo, no deberían ni existir", ejemplifica Lema. "Esas familias deberían estar en casa, con padres con buen trabajo y chicos estudiando o jugando".