"Equipo que gana no se toca": Larreta blinda la Ciudad de los funcionarios que buscan asilo

Las derrotas del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal abrieron la temporada de pases al principal distrito que retuvo el oficialismo con la histórica victoria en primera vuelta del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, rápido de reflejos, el alcalde porteño ya le mandó un claro mensaje a quienes buscan pasar a Uspallata: “Equipo que gana no se toca”.

El jueves, durante un encuentro con funcionarios de la cartera de Ambiente y Espacio Público -que comanda el jefe de campaña de Rodríguez Larreta y miembro de su mesa chica, Eduardo Macchiavelli- el alcalde porteño no dudó en ponerle fin a muchas de las especulaciones que se tejieron alrededor del nuevo "mercado de pases".

Con una frase contundente, remarcó que la Ciudad no se convertirá en una especie de La Matanza en 2015, cuando el municipio bonaerense absorbió buena parte de los exiliados de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. No obstante ello, Rodríguez Larreta sabe no sólo que tendrá que cambiar algunas piezas, sino que además si verá la posibilidad de elegir a las “mejores figuras”.

No por nada durante esta semana bajó dos conceptos clave. El primero, que los funcionarios del Gobierno deben disfrutar lo que fue la victoria en primera vuelta, algo que nunca había sucedido en los comicios de la Ciudad; y la segunda en que recién en 10 días, según pudo saber BigBang, habrá más precisiones sobre los cambios que se vienen.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y sobre todo el ministro de Educación, Alejandro Finnochiaro, son del Gabinete nacional quienes mejor vínculo tienen con Rodríguez Larreta. Sin embargo, ninguno de ellos está confirmado en algún lugar de la Ciudad.

¿Por qué sucede esto? Porque Rodríguez Larreta se encuentra pensando de lleno en un cambio de estructura de Gabinete a partir del 10 de diciembre. A diferencia del modelo actual de gestión, el alcalde porteño reformularía el organigrama porteño que quedó desbalanceado desde la eliminación del ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, que quedó vacante después de la salida de Andy Freire.

Por ejemplo: una de las chances es que regrese el ministerio de Desarrollo Económico con dos grandes secretarias. La otra es dividir Justicia y Seguridad en dos; y en esa lógica tener el primer pase con el ministro de Justicia bonaernse, Gustavo Ferrari. “Todo verde por ahora”, afirmó uno de los ministros con mayor llegada a Rodríguez Larreta.

El alcalde porteño tiene en claro que en 2015 apostó a un equipo con funcionarios que pegaban el salto de segundas a primeras líneas y quedó contento con el resultado. La senadora electa y ministra saliente de Hábitat y Desarrollo Humano, Guadalupe Tagliaferri: el ministro de Economía y Finanzas, Martín Mura; el de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, y el ya mencionado Macchiavelli, que venía de ser el nexo con las comunas durante la gestión de Macri, son prueba de ello.

A ellos se le sumó, por ejemplo, el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Jarvis, con un rol importante en la zona oeste de la Ciudad en la campaña, y el ministro de Gobierno, Bruno Screnci Silva, que con el aval del vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, de forma silenciosa se convirtió en un armador necesario para el alcalde porteño, tanto en el terreno local como en el nacional.

Antes de buscar afuera, Horacio va a premiar a los de adentro por el trabajo”

“Antes de buscar afuera, Horacio va a premiar a los de adentro por el trabajo”, resumió otro de los hombres fuertes de la campaña. La misma lógica se llevará adelante con los organismos descentralizados en la Ciudad en donde salvo los que necesitan revalidar autoridades no habría cambios.

La postura actual que tomará Rodríguez Larreta dejará de lado a sus socios políticos en lo que respecta al armado legislativo. Salvo la Unión Cívica Radical (UCR) de la Ciudad, con la que acordó a principio de año en el marco del lanzamiento de Cambiemos a nivel porteño, el resto de los integrantes de Juntos por el Cambio no tendría gravitación dentro de la estructura.

“Se les pagó muy bien en las listas a diputados y legisladores porque Horacio quería tener mucha más autonomía”, consideró uno de los armadores que estuvo en el minuto a minuto con el cierre de listas. A sabiendas de eso el nuevo vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri, comenzó a prepararse para un recinto en donde el PRO perdió una buena cantidad de legisladores propios y necesitará tener alineados a Confianza Pública, la Coalición Cívica y a la UCR para que se apruebe lo que Larreta necesite.