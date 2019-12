"Eso lo dicen los machistas": el reto de Cristina Fernández al senador José Mayans

Pasados algunos minutos de las cuatro de la tarde, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que se había alcanzado el quórum para dar por iniciada la sesión para debatir el proyecto de Ley de Solidaridad Social, el cual fue aprobada por la Cámara de Diputados luego de una extensa jornada que duró toda la madrugada.

En su debut como presidenta del Senado desde el Frente de Todos, la funcionaria protagonizó un acalorado intercambio de palabras con el senador formoseño José Mayans, a quien Fernández debió corregir en dos oportunidades luego de referirse a ella como "presidente", en masculino.

Mayans es el jefe del bloque del Frente de Todos, y apenas la ex presidenta lo presentó y le dio la palabra, él le respondió con un "gracias presidente". Sin embargo, antes de iniciar su exposición, fue rápidamente corregido por Fernández, quien enseguida le aclaró que lo correcto sería decir “presidenta”, en femenino. "Presidenta. perdón senador. Presidenta. Gracias", le dijo.

Minutos más tarde, antes de que se votara el ingreso y la salida de tropas para ejercicios militares (el segundo tema en ser tratado), el senador volvió a tratarla de "presidente", por lo que la vicepresidenta tuvo que corregirlo, ya con menos paciencia.

- José Mayans: "No tiene sexo la palabra Presidente"



-Cristina Kirchner: "No, no, eso lo dicen los machistas, de ninguna manera" pic.twitter.com/fnox1LvpjC