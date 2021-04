"Esto es una jugada política de Macri": la provincia y las posibles suspensiones a las escuelas que abran

Después de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo ordenara la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gabinete de Axel Kicillof cuestionó la disposición y acusó a Juntos por el Cambio de articular una "jugada política" detrás de las disposiciones sanitarias decretadas por Alberto Fernández por la fuerte suba de casos en el AMBA.

"Hay dirigentes de Juntos por el Cambio que están incitando a no cumplir con las disposiciones. La semana pasada, Mauricio Macri llamó a los intendentes a rebelarse ante la disposición de las dos semanas de clases virtuales. Es una táctica política. De hecho, muchos de los intendentes de la oposición que no están en el AMBA hablaron la semana pasada conmigo porque estaban analizando cerrar también las escuelas por los contagios, mientras otros del mismo espacio se quejan en los medios", advirtió en diálogo con A24 Carlos Bianco.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Bianco insistió en que la provincia acatará el DNU presidencial. "Mañana no va a haber clases presenciales en la provincia porque se acata lo decretado. No está en discusión la presencialidad en ninguno de los 35 distritos del AMBA", advirtió, al tiempo que señaló: "Que la Ciudad no haga lo mismo, supone que no vamos a poder sostener el territorio sanitario único en el que veníamos trabajando para reducir la circulación y eventualmente los contagios".

"Estamos en el momento más grave de la pandemia, no sólo por los picos históricos de casos. La ocupación de camas en la provincia es del 73 por ciento, estamos en una situación muy compleja", resaltó el jefe de Gabinete bonaerense. Consultado sobre algunas de las escuelas que convocaron en la provincia a la presencialidad, Bianco sumó: "Todas tienen que acatar, incluso las privadas; porque forman parte del sistema de educación pública. Se le podría por caso quitar subsidios, hay varias medidas que se pueden tomar".