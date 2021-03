El libro de Macri ya se vende con descuento y preguntan si se puede pagar con bonos

El pre lanzamiento de “Primer Tiempo”, el libro del ex presidente Mauricio Macri, fue un furor en redes sociales, con todo lo que eso significa, y se convirtió en uno de los temas más comentados del día. Sin embargo, entre tantas publicaciones en Mercado Libre, la plataforma en donde se realizó la preventa exclusiva del libro, hubo una que llamó la atención.

La librería “Temátika” empezó a utilizar una peculiar estrategia de venta. Entra todas las publicaciones que había, ya que varias librerías comenzaron con la pre venta, la mencionada optó por ofrecer un descuento del 5%. Si bien, por la cantidad de ventas que hubo en el día (se agotaron los 25.000 ejemplares de la pre venta y la editorial mandó a hacer una segunda tirada de 30.000 más), nadie duda de que el descuento es por una cuestión de búsqueda de precio y no de falta de interés; el hecho de que ya estén rebajando el precio no deja de ser cuanto menos... gracioso.

Asimismo, durante todo el día hubo varias preguntas, en las páginas de Mercado Libre de las librerías que tenía parte del stock, en donde los usuarios se preguntaban cosas graciosas como si el libro venía con espacio para colorear, si se podía pagar con bonos emitidos por la administración de Macri o con parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), o si era buena lectura para estar recostado en una reposera.

La cantidad de esos comentarios, que seguían pese a que los Comunity Manager de las librerías explicaban que no eran respuestas automáticas y que tenían que responder una a una porque era parte de su trabajo, hicieron que varias librerías opten por programar un bot con la misma respuesta.

"Muy contento, mi libro 'Primer Tiempo' sale a la preventa desde hoy en Mercado Libre", escribió en su cuenta de Twitter Macri, que arrobó al fundador de esa compañía argentina, Marcos Galperín, en su posteo. Además, pegó el link a través de cual se puede adquirir el libro, que corresponde a la tienda online de la Editorial Planeta dentro de la plataforma de Mercado libre.

En el primer renglón de su contratapa, Macri escribió que "este libro es el resultado de más de un año de reflexiones" sobre su Presidencia. "Es la crónica de nuestros logros y de las duras batallas que tuvimos que dar contra el populismo", añade y agrega: "Es el relato de nuestros aciertos, pero también de nuestros errores".

En clave electoral, Macri también afirma que el libro "es una invitación a renovar el compromiso" de "millones de argentinos con el cambio, con el progreso y la integración a un mundo que nos ofrece oportunidades y desafíos”. "Terminó el Primer Tiempo y el partido continúa. Y ganarlo depende de todos", concluye el texto de la contratapa del libro de 304 páginas.

Muy similar al “Sinceramente” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya hay quienes están pendientes de cómo terminará el recuento de ventas teniendo en cuenta que ese libro, que fue un éxito editorial, vendió 400.000 copias en su primer año.

Por otro lado, el libro ya generó roces con algunas librerías que remarcaron que no lo venderán por motivos políticos. Uno de ellas es Sudestada, cuyo uno de sus dueños explicó en declaraciones a Radio con Vos que el motivo era que Macri era considerado un “enemigo” y que no venden libros que “pregonan discursos de odio”. Al ser consultado sobre si había leído “Primer Tiempo” para saber si efectivamente contenía ese tipo de predica, respondió que no.