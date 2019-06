[EXCLUSIVO] A 30 años de la hiperinflación, habla el hombre que le dio el último empujón al gobierno de Raúl Alfonsín

En 1989, una gestión de Osvaldo Cornide precipitó la caída del gobierno de Raúl Alfonsín, un gobierno que, en rigor de verdad, se caía a pedazos, jaqueado por la hiperinflación, los saqueos y un presidente electo de otro signo político. El último mes del gobierno de Alfonsín, junio de 1989, tuvo el récord de hiperinflación de la historia argentina: 196,7%. Cornide, histórico líder de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) recuerda aquí aquellos días turbulentos.

-Yo era Secretario General de CAME, y tenía la responsabilidad de estar en contacto diario tanto con mis afiliados como con las autoridades. Ya había habido saqueos, y había también un enorme caos en materia de aprovisionamiento de productos y en materia de marcación de precios. Por la noche, la mayoría de los empresarios estaban ellos o su personal remarcando por la velocidad que tenía la inflación y también por la velocidad que tenían los proveedores para aumentar. Había una sensación de vacío de poder, especialmente en los últimos días de Alfonsín, me refiero especialmente al momento en que ya había ganado las elecciones Menem.

-Claro, desde ese momento Alfonsín ya no representaba a nadie...

-Había un presidente electo y se produjo un cierto vacío porque el presidente Alfonsín carecía absolutamente de poder y venía de fracasos como el Plan Primavera. La nuestra fue la única entidad que sacó una solicitada grande, en los diarios, de un cuarto de página, rechazando el Plan Primavera cuando salió. Nuestra entidad estaba muy imbuida de los principios económicos desarrollistas. Entonces planteábamos la necesidad de aprobar medidas de fondo para alentar la inversión. La gente, por supuesto, sabía que nosotros los comerciantes no teníamos la culpa de la hiper. A mí Alfonsín no me recibió nunca.

La última cadena nacional de Alfonsín

-¿Por qué?

-Tiempo después, en un almuerzo con César Jaroslavsky, que era el presidente del bloque de diputados radicales durante el gobierno de Alfonsín, le dije: "Pero Jaroslavsky, por qué no me recibieron nunca?" Y me dijo: "¿Sabe por qué ? Porque lo tenían catalogado a usted como frondicista golpista". Y en realidad yo estuve en el MID, pero me había ido en el 83, cuando el MID decide apoyar a Herminio Iglesias (candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el PJ).

-Lo tenían catalogado así, y para colmo se oponía a la política económica del gobierno...

-Así es. Y después del fracaso del Plan Primavera, la situación se tornó muy complicada. Yo creo que no hay ninguna duda de que a Alfonsín se lo reconoce como un gran demócrata -lo reconoce todo el mundo, todos los sectores- pero salvo los radicales, todo el mundo y todos los sectores consideran que fue un gran fracaso su política económica. Era muy terco Alfonsín.

Los que no saben, se funden

-¿Cómo hace un comerciante para sobrevivir a la hiperinflación?

-Los que saben, compran al mismo tiempo que venden. Los que no saben, se funden.

Le dije a Menem: "Mirá, en la actual situación creo que vos deberías asumir antes, pero la gente se pregunta si vos estás dispuesto"

-Usted tenía mejor relación con Menem que con Alfonsín...

-Ya elegido Menem, yo viajé a La Rioja para una entrevista, para hablar con él. Antes había estado Magnetto. Yo tenía cierta confianza con él y le dije: "Mirá, en la actual situación yo creo que vos deberías asumir antes, pero la gente se pregunta si vos estás dispuesto". Y él me dijo: "Sí, si la gente me lo pide yo lo hago". Salí de su despacho, fui a otro despacho, un poco alejado, y redacté un comunicado de prensa donde decía que el presidente electo estaba dispuesto a asumir antes de tiempo para encauzar el país. Cuando termino, se lo llevo para que me lo apruebe. Y se había ido a comer algo y a dormir la siesta, y me dijo una señora que no lo podía molestar. Y me quedé un tiempo esperándolo, porque digo "Si lo publico y me la desmiente, quedo escrachado". Al final no apareció, pero yo averigüé donde estaban las agencias de noticias y los diarios locales y lo llevé igual. Cuando se vio eso publicado, empezaron otras entidades, no me acuerdo cuáles, creo que la Sociedad Rural, la Unión Industrial, a decir que asuma antes. Bueno, asumió antes.