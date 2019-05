¿Felices los 4? Lavagna quedó afuera de Alternativa Federal y Schiaretti convocó a Tinelli y Scioli

A exactamente un mes del vencimiento para presentar las candidaturas, hoy se iba a desarrollar una cumbre clave entre los dirigentes de Alternativa Federal. Sin embargo, a último momento Roberto Lavagna decidió pegar el faltazo luego de volver a rechazar anoche la posibilidad de competir en una PASO y transformarse en el candidato del “consenso”.

La interna dentro de Alternativa Federal sumó un nuevo capítulo: al rechazo de Lavagna de competir en una PASO con Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, hoy se le sumó el mensaje que le envió el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, al conductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli, y al ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial en 2015, Daniel Scioli. Además, mencionó al GEN y al socialismo, espacios con los que Lavagna había intentado sellar un principio de acuerdo.

El mensaje de Schiaretti fue difundido minutos antes de que comenzara la cumbre con Massa, Urtubey y el cuarto armador de Alternativa Federal, el senador Miguel Ángel Pichetto. Del encuentro estaba previsto que participe Lavagna, que a último momento definió bajarse por diferencias en las negociaciones.

EL FOCO DE LA DISPUTA

El principal epicentro de la disputa entre Lavagna y el bloque integrado por Schiaretti, Massa, Urtubey y Pichetto es por el modo en que se definirán las candidaturas. El ex ministro de Economía de Kirchner pretende que el candidato sea elegido por consenso (esa es la razón por la que a su espacio le puso “Consenso 19”), mientras que el resto se anotó para una gran PASO que dirima las candidaturas.

La voz cantante la lleva Schiaretti, que se transformó en un actor protagónico tras la holgada victoria en la provincia de Córdoba, donde fue reelecto con 20 puntos de diferencia sobre el candidato de Cambiemos, Mario Negri. Lavagna, en cambio, busca que la definición de las PASO sea aplazada, al menos unas semanas más.

Cerca de Massa hablaron de un “capricho” de Lavagna para no acceder a una primaria. Sin embargo, en el entorno del ex ministro de Economía no vieron con buenos ojos la cena que se realizó anoche en el quincho de la casa del líder del Frente Renovador en Nordelta, donde estuvieron Urtubey, Pichetto y Schiaretti.

PUENTES CON FERNÁNDEZ

Mientras tanto, el diálogo entre el massismo y el kirchnerismo no frena. Esta mañana el candidato a presidente del PJ, Alberto Fernández, conversó con Massa por teléfono algunos minutos, uno de los primeros diálogos fluidos entre ambos desde que Cristina Fernández de Kirchner anunció el sábado pasado que la fórmula sería encabezada por Alberto y ella lo acompañaría de vice.

Lo cierto es que más allá de esa conversación - son amigos desde hace años y suelen hablar muy seguido - los puentes entre ambos para lograr que Massa cierre filas dentro de la unidad peronista no frenan. Ayer, el diputado Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los jefes de La Cámpora, confirmó en declaraciones a radio Caput que continuaba el diálogo: “Se charla permanentemente, cada sector tiene su mirada, tenemos todo el interés de que él y su espacio sean parte del armado opositor”.