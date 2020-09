“Flaco favor le hace a la convivencia democrática”: Vilma Ibarra cruzó a Mauricio Macri por su carta

La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, criticó con dureza el mensaje publicado ayer por el ex presidente Mauricio Macri a través del diario La Nación, donde criticó la continuidad de las medidas restrictivas impulsadas por el Gobierno para contener la pandemia de coronavirus y que “con el control social se busca evitar que los ciudadanos manifiesten su disconformidad”.

“No está escrita la palabra pandemia, en un momento de angustia, de mucho miedo, en el que la pandemia afectó la vida de todos los países, muy flaco favor le hace a la convivencia democrática”, respondió Ibarra, en su paso por el ciclo de Alejandro Fantino.

La secretaria de Legal y Técnica expresó su preocupación por “los términos que (Macri) usa para referirse al oficialismo es un nivel de descalificación tan alto que lastima y hiere el diálogo”.

“Habla desde afuera, como una persona que está muy enojada y no pudo medir el nivel de impacto de lo que está diciendo. Él usa palabras como republiqueta, censura, apropiación, oscuridad. Un nivel de descalificación tan alto que de alguna manera hiere el diálogo y la convivencia democrática”, agregó.

La funcionaria recordó que el Gobierno ganó las elecciones y cuenta con el respaldo del voto popular, al tiempo que cuestionó la administración de Macri a quien acusó de no haber hecho ninguna autocrítica. "Dijo que lo midamos por su lucha contra la pobreza. La pobreza aumentó. ¿Alguna autocrítica? Dijo que no iba a haber un ajuste y hubo un ajuste brutal. ¿Alguna autocrítica? No. Habla más desde afuera, como una persona que está muy enojada y no pudo medir el nivel de impacto de lo que está diciendo".

"Este es un Gobierno que asumió hace nueve meses y en tres tuvo esta pandemia. Macri tendría que acompañar. No esperaba eso de un expresidente. En la carta no habla de la pandemia y no toma noción del contexto que estamos viviendo. En un momento de angustia y de mucho miedo muy flaco favor le hace a la convivencia democrática", sumó.

Ibarra también advirtió que en su texto, el ex presidente no sólo no da cuenta de la pandemia, sino que además no insta a la población a cuidarse. "El mundo entero está discutiendo el problema de cómo cuidarnos, tapabocas por todos lados, dos metros de distancia. La gente se está muriendo y nos dicen que la pandemia es un invento".

Consultada sobre la decisión del presidente sobre la coparticipación de la Ciudad, Ibarra desestimó el debate en torno a cuándo se enteró el jefe de Gobierno porteño y habló de la importancia de "hacer foco en lo importante". "En cuatro años, Macri jamás consultó nada con la oposición. Nosotros no cogobernamos. Dialogamos, pero gobernamos. El Gobierno toma decisiones, de eso se trata gobernar. A algunos les gusta y a otros no. El problema es que algunos no tienen empatía ni con los que no pueden darle un vaso de leche a sus hijos".

"Alberto tiene muy en claro qué fue lo que prometió en campaña y de esto habló mucho. No sólo eso, sino que además veníamos trabajando en conjunto con la Ciudad incluso discutiendo números. Es mentira que no se habló. El tema de fondo es la Argentina desigual. Soy porteña y amo mi ciudad. No me van a hacer pelear con los porteños. Pero no es lo mismo nacer en el interior profundo, no se tienen las mismas posibilidades y eso duele. Esa es la Argentina que duele".