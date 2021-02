"Fue liberador": el último encuentro entre Máximo y Carlos Menem, según Cecilia Bolocco

Lejos de los flashes y móviles televisivos, Máximo Menem y su madre, Cecilia Bolocco, viajaron en diciembre a la Argentina después de que Carlos Menem fuera internado en el sanatorio Los Arcos por una falla renal. El hijo menor del ex presidente, con quien mantuvo una tensa relación en vida, logró darle el último adiós. "Ya estaba inconsciente, pero fue liberador", reveló la modelo chilena.

"Máximo le pudo hablar. Carlos está inconsciente, pero para él fue liberador y un momento especial, ya que finalmente pudo tener un espacio a solas con él", reveló en diciembre la modelo en diálogo con el diario trasandino El Mercurio.

Bolocco acompañó a su hijo de 17 años, pero no pudo ingresar a la unidad de cuidados intensivos en la que permaneció internado el ex presidente hasta su muerte. "Me hubiese gustado verlo, pero fue imposible. Habíamos viajado a Buenos Aires para que Máximo pudiese despedirse de su padre. Afortunadamente lo vio y Máximo le pudo hablar".

La relación entre Máximo y su padre siempre fue compleja. En 2019, sólo dos meses después de someterse a una cirugía por un tumor cerebral, el adolescente apuntó contra su hermana, Zulemita, quien acusaba en los medios a Bolocco de impedir el contacto entre padre e hijo. "No sé a dónde quiere llegar Cecilia ocultando esta información. Es imposible comunicarse con Bolocco, no le atiende el teléfono a mi papá, que quiere saber sobre la salud de su hijo".

"Si mi papá quiere saber cómo estoy es muy fácil: me puede llamar cuando quiera. La última vez que me llamó fue a fines de diciembre del año pasado (por 2018). Cien por ciento falso (por los dichos de su media hermana). Ah y Zulema Menem, si ves esto, dejá de cagarme la vida. Ya es mucho, te pasaste de la línea", disparó el adolescente.