¿Fútbol? No, la verdadera agenda política y económica del viaje de Macri a Paraguay

En diálogo con la televisión paraguaya Mauricio Macri aseguró que viajó al país limítrofe por una invitación del ex presidente Horacio Cartes "para repasar una agenda de cómo hay que salir de este momento de preocupación que ha significado esta pandemia".

El ex primer mandatario argentino también se reunió con el actual presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez.

A pesar de que se sometió a un hisopado de coronavirus que dio negativo, Macri no se sometió a cuarentena luego de arribar a destino aunque si se prevé que lo haga luego de su regreso a nuestro país.

A pesar de que en principio se dijo que la razón de la visita a Paraguay tenía que ver con asuntos de la Fundación FIFA que preside desde enero, la agenda del organismo no tiene constancia de tal viaje y ningún representante de CONMEBOL, cuya sede está en Asunción, se reunió con él.

Misión especial

"En la mañana de este martes, referentes de Cartes blanquearon que la charla rondó por cuestiones de política regional, que va de la mano con esta situación de crisis política que tienen los gobiernos conservadores en la región", reveló Jorge Querey, legislador paraguayo del Frente Guasú, en diálogo con Página 12, quien aseguró que su partido hizo los "chequeos correspondientes" para desmentir totalmente que la visita de Macri tuviera que ver con asuntos de la Fundación FIFA.

Querey señaló que además de Cartes, Macri se reunió con Carlos Fernández Valdovinos, ex presidente del Banco Central del Paraguay, Santiago Peña, ex ministro de Hacienda durante el gobierno de Cartes, y Sarah Cartes, hermana del ex presidente y titular del conglomerado de las empresas familiares.

"Entonces, quedan en particular dos cuestiones sobre la mesa: los negocios y la cuestión política. En relación con los negocios, se habla de muchas cosas de la agenda que hoy están atravesando muchas dificultades. Una de ellas es el tema de las obras complementarias del brazo Aña Cua del río Paraná en la represa de Yacyretá, un derivado del acuerdo Macri-Cartes del año 2017. Las empresas encargadas de esas obras estarían vinculadas a ambos ex presidentes", agregó.

Además, según Querey, "otro tema que se tocó con seguridad es el alcance del tema de la cerealera Vicentin" en Paraguay, hecho sobre el cual el Frente Guasú realizó una denuncia en fiscalía y un pedido de investigación en el Senado.