El editorial de Jonatan Viale que generó un repudiable retweet de Alberto Fernández y la aclaración del presidente

El periodista Dante López Foresi llamó, sin nombrarlo, "gordito lechoso" a Jonatan Viale a raíz de un editorial en el que este último cuestionaba la cuarentena. El exabrupto, mezclado con una paráfrasis del periodista polaco Ryszard Kapuscinski (quien escribió un libro titulado "Los cínicos no sirven para este sitio" y solía hablar sobre el tema en sus talleres) tal vez hubiera caído en el olvido, una de las tantas polémicas diarias entre periodistas que se suscitan diariamente en Twitter, de no haber sido porque el propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, le dio RT. Rapidamente el término "gordito lechoso" se transformó en trending topic en la red del pajarito.

El gordito lechoso dice en A24 que @alferdez "se aferra a la cuarentena por las encuestas". O no entendieron la gravedad de lo que pasa o son muy malas personas. Y no se puede ser buen periodista siendo mala gente. — Dante López Foresi (@DanteForesi) April 13, 2020

El Presidente borró luego el RT, pero algunos tuiteros ya habían guardado la correspondiente captura. Lo que ahora no queda claro es si se trató de un Comunity Manager el Presidente o fue el propio mandatario el que hizo el retweet. De todos modos es repudiable desde cualquier perspectiva cuestionar a un periodista por sus cualidades físicas, sólo para desacreditarlo.

Finalmente, este mediodía el presidente se refirió al asunto, también en su cuenta de Twitter. "Un error involuntario llevó a que desde esta cuenta se haga un RT sobre una crítica que respeto pero que contenía adjetivaciones que siempre creo que es mejor evitar. Cuando lo advertí en la mañana, elimine ese RT. Lamento si alguien se ha sentido lastimado con ello", dijo, sin dar nombres.

Un error involuntario llevó a que desde esta cuenta se haga un RT sobre una crítica que respeto pero que contenía adjetivaciones que siempre creo que es mejor evitar. Cuando lo advertí en la mañana, elimine ese RT. Lamento si alguien se ha sentido lastimado con ello. — Alberto Fernández (@alferdez) April 13, 2020

En su editorial, Viale se había referido a los que a su juicio eran "los cinco motivos que llevan a Alberto Fernández a enamorarse, a aferrarse, a la cuarentena", que para Viale son "la emergencia sanitaria, las encuestas, la caída de los rebeldes (Trump, Bolsonaro, Johnson), el silencio de los padres de la grieta (Macri y Cristina) y la acumulación absoluta de poder que tiene un presidente, nunca registrada en la historia de la Argentina”.

En el editorial, Viale planteaba que "este momento del país y del mundo no es para cualquiera" y que "la gente no quiere liderazgos gritones". "La sociedad rechaza el populismo de balcón. No es momento de pelea, ni de agresión, ni de división, ni de locura, ni de ideología extrema. Es momento de gestión", señalaba Viale en el editorial emitido en el programa Realidad Aumentada, por A24.

"¿Quiénes disfrutan ese silencio? Los sucesores en cada espacio político. Alberto Fernández en el Peronismo, Horacio Rodríguez Larreta en Cambiemos. Están en en modo cooperación mutua. No van a escuchar ni una sola crítica entre ellos. Se necesitan. Tanto para superar la pandemia, como para superar a sus padrinos políticos", agregaba. "El presidente no afloja la cuarentena, principamente para evitar una catástrofe sanitaria. Se dio cuenta de que si no aislaba a la población íbamos camino al colapso total", señalaba Viale en el editorial.

Luego de la publicación de Foresi a la que Fernández le dio retuit, varios periodistas salieron a solidarizarse y a criticar la postura del autor del tweet original. Sobre todo porque en vez de cuestionar el contenido de la editorial prefirió anclarse en cuestiones físicas.

