“Hay que pisarlos como cucarachas cuando volvamos”: los agresivos tuits de Sandra Pitta contra Alberto Fernández

No es la primera vez que Sandra Pitta se muestra sacada desde su cuenta de Twitter o frente a algún micrófono. Esta vez, la farmacéutica e investigadora del Conicet, militante anticuarentena y antivacunas Sputnik V, y abierta opositora al Gobierno Nacional se mostró indignada por el discurso del presidente Alberto Fernández durante la Apertura de las Sesiones Ordinarias ante la Asamblea Legislativa.

Desde Twitter, Pitta lanzó frases tales como “Alverso cree que gobernaron otros durante 30 años. Qué chiste”, o “A ESHA le importa algo o solo su maquillaje?”, en obvia referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero también tuvo tiempo para burlarse sobre las palabras que el presidente dedicó en memoria de los fallecidos por Coronavirus en Argentina e, irónica, lanzó: “Sufrió con cada fallecimiento. Claro”.

Mientras retuiteaba a diversos funcionarios, diputados y militantes de Juntos por el Cambio, al igual que a diversas cuentas fake, Pitta siguió con un largo hilo de frases con el fin de criticar o reírse de Fernández. “No hubo ausencia de medidas económicas. Vamos bien Alverso”, “Uy, ya está con las filminas truchas de la pobreza”, “Habla de egoísmo el tipo de la vacunación VIP” y “Habla de falacias el hombre que vive de falacias”.

Por supuesto, Pitta también se mostró orgullosa por su ardua militancia contra la cuarentena que la dio cierta fama durante el 2020 y, en tono burlón, tuiteó, cuando Fernández habló sobre quienes marcharon durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO): “Cómo le pegó lo de infectadura, eh”. Además lanzó otras frases muy duras. La primera fue en un tono más que violento y amenazante: “El anuncio: Van a juzgar a todo el gobierno de Cambiemos. Hay que pisarlos cuando volvamos”.

Más tarde, cuando esa frase era una tendencia en Twitter, agregó “como cucarachas”. Y completó su hilo con la siguiente serie de tuits “Los chorros mas grandes de la historia argentina. No hay que dejarlos impunes a los K”; “SON PSICOPATAS, queridos sommeliers de bolsas”; y “Y no: no me falta formación histórica. Me sobra conocimiento de estos mentirosos”.

También tuvo tiempo de informar sobre de amenazar con un paro y, en cuanto el presidente habló sobre el Conicet, Pitta lanzó en Twitter: “Ahora habla de CONICET. Los sueldos! Sepan que va a haber un paro de científicos por primera vez. Programado para la semana que viene”. Y enseguida, cambió de tema y dijo: “Ahora habla de seguridad y tira cifras incomprobables”. Pero, no llegó al final del discurso de Fernández y publicó una llamativa frase: “Basta para mi. No lo aguanto mas a EPOC man”.