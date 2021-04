"Hubo una clara intencionalidad de Macri de cercenar al Poder Judicial", afirmó Cafiero

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, volvió a marcar la "clara intencionalidad" de la gestión de Cambiemos de "avanzar sobre el Poder Judicial" y limitar la "independencia y el buen funcionamiento" de ese otro poder del Estado, visibilizada a partir de las reuniones que jueces y fiscales mantenían con el expresidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos.

"Desde el punto de vista del diálogo de poderes no parecería ser objetable, el punto son las consecuencias que después hubo, porque hubo una persecución clara", respondió Cafiero a El Destape Radio cuando le preguntaron sobre el escándalo judicial que tiene como protagonistas a jueces y fiscales que se reunían con Macri poco antes de emitir resoluciones o fallos en casos que involucraban a dirigentes de la oposición de entonces.

"Hubo una clara intencionalidad de parte del Ejecutivo de ese momento de avanzar sobre el Poder Judicial, cercenando la independencia y el buen funcionamiento de otro poder del Estado", planteó el jefe de Gabinete.

En los últimos días, miembros del Poder Judicial, abogados y organizaciones vinculadas al ámbito jurídico sumaron expresiones de rechazo a las visitas que hicieron a la Quinta de Olivos, durante la presidencia de Macri, jueces y fiscales que intervinieron en causas de impacto político.

"Per se, una visita institucional entre poderes, no parecería algo que sea de sospecha; el tema es cuál terminó siendo la conducta (de esos magistrados) y en lo que derivó", declaró Cafiero en alusión a los fallos. Además,Insistió con que "desde el punto de vista del diálogo no parecería ser nada objetable", pero entendió que "el punto son las consecuencias que hubo después", que demostraron una "persecución clara".