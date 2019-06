El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, rechazó las críticas que recibió tras el armado en las listas de candidatos a diputados, donde La Cámpora nuevamente tendrá un gran protagonismo. En diálogo con BigBang, remarcó que la agrupación juvenil cedió en las negociaciones y reafirmó que en caso de ser electo será el encargado de conformar el gabinete.

La fiebre de sábado por la noche del frente de Todos tuvo su epicentro en Rodríguez Peña al 80, la sede del Instituto Patria. Hasta allí llegaron decenas de intendentes, legisladores, diputados, senadores y armadores políticos. La lapicera quedó en manos de Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” De Pedro, ambos líderes de La Cámpora, que entre los primeros 15 candidatos de la lista cuenta con seis de esa agrupación.

¿ROL PROTAGÓNICO O CEDEN ESPACIO?

Pero el protagonismo de La Cámpora en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires no es tan lineal. Si bien hay una mayoría incontrastable, la organización juvenil indudablemente perderá espacios de poder en la Cámara baja. Ocurre que en estas elecciones, La Cámpora pone en juego 23 bancas en todo el país, pero en el escenario más favorable podrá retener entre 10 y 15, dependiendo del resultado de la elección.

En diálogo con BigBang, Fernández destacó que La Cámpora, al igual que otros sectores, debieron ceder en el armado de listas. El candidato a presidente destacó que son “elucubraciones de los medios y algunos analistas”, y le restó importancia. Con el traje de candidato calzado formalmente, sostuvo que “cuando se eligen diputados o senadores la lapicera la tiene que tener el responsable de cada lugar”, y afirmó: “Nunca voy a hablarle a un gobernador para decirle a quién tienen que poner en las listas, sí voy a hacer alianzas firmes para que todos estemos convencidos de dónde hay que ir”.

En la provincia de Buenos Aires, La Cámpora pone en juego seis bancas: Máximo Kirchner, Wado De Pedro, Mayra Mendoza (competirá como precandidata a intendenta en Quilmes), Rodolfo Tailhade (quedó relegado en la lista, en el puesto 17), Luana Volnovich (será la segunda candidata) y Fernanda Raverta, que competirá como candidata a intendenta por el partido de General Pueyrredón.

Esas mismas seis bancas son las que aspiran a renovar los camporistas de la lista de Todos. A Máximo, De Pedro y Volnovich, se les suman Andrés “Cuervo” Larroque, Daniela Vilar y Florencia Lampreabe.

Fernández consideró ante BigBang que se trató de un “gran cierre de listas” y remarcó: “Hemos puesto a los más capaces”. En esta línea, descartó que La Cámpora sea la encargada de digitar decisiones de gobierno en caso de ser electo y reiteró que en caso de llegar a la Casa Rosada será él quien conforme el gabinete.

MASSA Y LAS CRÍTICAS DE URTUBEY

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, será el primer candidato a diputado. Todavía no está definido cómo será el esquema de campaña, aunque desde Todos deslizan que habrá actos compartidos con la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner junto a los candidatos de la provincia, Axel Kicillof y Verónica Magario, de los que podría formar parte el tigrense.

“Sergio ha tenido una enorme generosidad”, destacó Alberto ante la consulta de este medio. A la discusión por las listas, se le sumó otro condimento que no era para nada menor en la discusión: la interna en la intendencia de Tigre, donde Massa pretendía lista única con su esposa, Malena Galmarini, como candidata, y Julio Zamora pretendía renovar. Cuando parecía que habría una ruptura, finalmente se llegó a un acuerdo. Zamora será el candidato y Malena encabeza la lista de candidatos a legisladores bonaerenses.

Este lunes, el gobernador de Salta y candidato a vicepresidente de Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, afirmó que le daba pena ver a Massa en la lista de La Cámpora. Fernández no tardó en responderle: “Es lo que piensa Juan Manuel, no comparto, Sergio ha tenido una enorme generosidad, como tuvimos todos los que conformamos este frente, que aglutina desde la propia identidad a mucha gente que no necesariamente piensa igual”.