"La Justicia no está funcionando bien en la Argentina": Alberto Fernández apoyó la carta de Cristina contra la Corte Suprema

Después de haber anunciado que la Argentina firmó un contrato con Rusia para la distribución de la vacuna contra el coronavirus, el presidente Alberto Fernández habló de la carta que compartió en las últimas horas Cristina Fernández de Kirchner como balance del primer año de gestión, y dijo que comparte "mucho de lo que ha planteado" la vicepresidenta sobre el funcionamiento de la Justicia, al mismo tiempo que aseveró que "el sistema judicial está funcionando mal".

Horas antes de que se cumpla un año de la asunción de Fernández, la vicepresidenta celebró la tarea legislativa llevada a cabo, aunque hizo duras críticas al Poder Judicial y en especial la Corte Suprema de Justicia.

"Sin embargo, no se puede decir lo mismo del otro Poder del Estado: el Poder Judicial. Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, describió.

En este sentido, dijo que de los tres poderes del Estado, solo uno no va a elecciones, y es el judicial. "Además de no ir jamás a elecciones, sdemás de tener la palabra final sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Sí, además de todo eso, ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos a control alguno. Bueno, si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas”, aseguró.

Tras esas palabras, este jueves Alberto Fernández, después de anunciar que durante enero y febrero vacunarán contra el Covid-19 a 10 millones de argentinos, se tomó unos minutos para hablar de la carta de la ex presidenta.

"Ojalá que el Poder Judicial use su vocación corporativa para mejorar. Lo que dijo Cristina es un llamado de atención para todos. La Justicia no está funcionando bien en la Argentina. Y no se trata de preservar los derechos de alguien que eventualmente esté sometido a la Justicia. El planteo es muchísimo más profundo. Comparto mucho de lo que ha planteado Cristina, porque es una mirada objetiva", dijo el mandatario.

Sobre esto, agregó que la Justicia tiene una lógica corporativa que la hace muy permeable a cualquier posibilidad de cambio, y eso es algo que hay que corregir, porque no funciona bien.

Además, Fernández defendió la necesidad de llevar adelante cambios en el Poder Judicial y pidió que la Cámara de Diputados “se digne a aprobar la reforma del fuero federal”.

“Si la oposición tiene algo para proponer respecto a la Reforma Judicial que lo diga y lo corregimos. Tenemos que empezar a trabajar en conjunto porque esta Justicia así realmente no le sirve a nadie”, sostuvo.

De igual manera, explicó que todos los casos de delitos de crímenes organizados pasan por la Justicia Federal, y que eso que hay que resolver porque la Justicia está funcionando mal y es uno de los problemas más severos que tiene el país.

“En estos años de democracia muchas veces cambiamos cosas de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Creo que sería bueno que esa vocación corporativa del judicial la use para mejorarse", insistió. “Lo que quiero es una justicia que funcione con jueces dignos”, cerró Fernández.