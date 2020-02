"Lamento molestar": la irónica respuesta de De Vido a Alberto por los "presos políticos"

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, volvió a cuestionar a Alberto Fernández luego de que este lunes el presidente negara en una entrevista a radio Continental la existencia de “presos políticos” y considerara que se trata de una “cuestión semántica”. El ex funcionario, en prisión domiciliaria desde diciembre pasado, también le pidió al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que “guarde prudente y respetuoso silencio ante la persecución política brutal”.

Por Twitter, el ex ministro de Cristina Kirchner le apuntó a Fernández, quien consideró que “el preso político es un preso sin causa que está a disposición del Poder Ejecutivo”, y remarcó: “Yo no tengo a nadie sin causa, a mí me molesta (la discusión) porque no lo los tengo”.

Lamento molestar al Presidente @alferdez con la cuestión de los presos políticos pero debo decirle que esta vez el tema lo instaló su Jefe de Gabinete @SantiCafiero, creo que está nombrado por decreto. — Julio De Vido (@JulioDeVido) February 10, 2020

La opinión de @jorgeferraresi , @Oscar_Parrilli, @larroqueandres, @wadodecorrido, @EliGAlcorta, @Kicillofok y @TereGarciaOK, entre tantos otros, también le molestaron?De ser así debiera analizar sus relaciones políticas con el oficialismo ¿o no son oficialistas? — Julio De Vido (@JulioDeVido) February 10, 2020 En cualquier caso, lea la investigación del Dr Ramos Padilla, usted es penalista y entenderá rápidamente que las instrucciones de todas nuestras causas fueron políticamente armadas, law fare le llaman, o sea son insanablemente nulas. — Julio De Vido (@JulioDeVido) February 10, 2020

“Lamento molestar al presidente con la cuestión de los presos políticos pero debo decirle que esta vez el tema lo instaló su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, creo que está nombrado por decreto”, ironizó De Vido, condenado a cinco años y ocho meses de prisión al ser hallado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en el segundo juicio que se llevó a cabo por la tragedia de Once, ocurrida en 2012. En diciembre pasado, el ex ministro fue beneficiado con la prisión domiciliaria en el marco de otros expedientes en los que está siendo investigado y por los que había sido detenido con prisión preventiva.

De Vido le recordó al presidente que en los últimos días hubo varios funcionarios del gobierno y dirigentes del Frente de Todos que aseguraron que en la Argentina había presos políticos. “¿La opinión de Jorge Ferraresi, Oscar Parrilli, Andrés Larroque, Wado de Pedro, Elizabeth Gómez Alcorta, Axel Kicillof y Teresa García, entre tantos otros, también le molestaron? De ser así debiera analizar sus relaciones políticas con el oficialismo, ¿o no son oficialistas?

En otro tuit le apuntó directamente a Cafiero: “Que guarde prudente y respetuoso silencio ante la persecución política brutal a la que fuimos sometidos”. Además, le recomendó al presidente que lea la causa conocida como el “D’AlessioGate”, donde el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, investiga una red de espionaje paraestatal. “Usted es penalista y entenderá que las instrucciones de todas nuestras causas fueron políticamente armadas, law fare, le llaman, o sea: son insanablemente nulas”.

Lo cierto es que la discusión dentro del gobierno respecto a los presos políticos parece no tener fin: Fernández, Cafiero y el canciller Felipe Solá se expresaron del mismo modo en las últimas semanas, mientras que varios ministros, funcionarios y dirigentes del kirchnerismo insistieron en la existencia de presos políticos. Sin ir más lejos, la ministra de las Mujeres, Género y Equidad, Elizabeth Gómez Alcorta - ex abogada de Milagro Sala - dijo que la líder de la Tupac Amaru era una detenida política.