¿Lejos de Larreta ? Macri y Patricia Bullrich firmaron un "manifiesto anticuarentena" de la derecha mundial

El grupo de políticos e intelectuales de derecha neoliberal que se nuclea en la Fundación Libertad -presidida por el escritor y ex candidato a presidente del Perú Mario Vargas Llosa- hizo circular hoy una especie de manifiesto "anticuarentena" en el cual acusan a los gobiernos argentino y español de "utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas políticas y económicas que en otro contexto la ciudadanía rechazaría resueltamente".

Entre los firmantes del documento -que denuncia que "muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos" y cuestiona "un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado" y se refieren al Estado como "Ogro filantrópico", aparecen el ex presidente Mauricio Macri y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a la sazón actual presidenta del PRO.

Las firmas de Macri y Bullrich a un documento especialmente confrontativo con el gobierno argentino los muestran más disociados que nunca del resto de la dirigencia de Juntos por el Cambio, en un momento en el cual prevalece en la oposición la postura "antigrieta".

Ya es una postal habitual en tiempos de pandemia la del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta trabaja en forma conjunta con el presidente Alberto Fernández en el diseño de políticas para combatir la pandemia, la ex gobernadora María Eugenia Vidal apoyó en forma explícita la cuarentena dispuesta por el gobierno, y hasta los gobernadores opositores apoyaron la postura argentina ante los bonistas por la deuda externa sentándose a la misma mesa con el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Martín Guzmán.

El texto completo del documento

QUE LA PANDEMIA NO SEA UN PRETEXTO PARA EL AUTORITARISMO

Los abajo firmantes compartimos la preocupación por la pandemia de covid-19 que ha provocado gran cantidad de contagios y muerte en todo el mundo, y hacemos llegar nuestra solidaridad a las familias enlutadas.

Mientras los empleados de la sanidad pública y privada combaten el coronavirus valerosamente, muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos. En lugar de algunas entendibles restricciones a la libertad, en varios países impera un confinamiento con mínimas excepciones, la imposibilidad de trabajar y producir, y la manipulación informativa.

Algunos gobiernos han identificado una oportunidad para arrogarse un poder desmedido. Han suspendido el Estado de derecho e, incluso, la democracia representativa y el sistema de justicia. En las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua la pandemia sirve de pretexto para aumentar la persecución política y la opresión. En España y la Argentina dirigentes con un marcado sesgo ideológico pretenden utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas políticas y económicas que en otro contexto la ciudadanía rechazaría resueltamente. En México arrecia la presión contra la empresa privada y se utiliza el Grupo de Puebla para atacar a los gobiernos de signo distinto.

A ambos lados del Atlántico resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado dela democracia liberal y la economía de mercado.

Queremos manifestar enérgicamente que esta crisis no debe ser enfrentada sacrificando los derechos y libertades que ha costado mucho conseguir.

Rechazamos el falso dilema de que estas circunstancias obligan a elegir entre el autoritarismo y la inseguridad, entre el Ogro Filantrópico y la muerte.

Vargas Llosa, Mario. Premio Nobel de Literatura, presidente Fundación Internacional para la Libertad (FIL), Perú. Aznar, José María. Expresidente, España.

Macri, Mauricio. Expresidente, Argentina. Zedillo, Ernesto. Expresidente, México. Uribe Vélez, Álvaro. Expresidente, Colombia. Lacalle, Luis Alberto. Expresidente, Uruguay. Sanguinetti, Julio María. Expresidente, Uruguay. Cristiani, Alfredo. Expresidente, El Salvador. Franco, Federico. Expresidente, Paraguay. Machado, María Corina. Coordinadora Vente Venezuela, Venezuela. Krauze, Enrique. Historiador, México. Castañeda, Jorge. Ex Secretario de Relaciones Exteriores, México. Savater, Fernando. Filósofo y escritor, España. Escohotado, Antonio. Filósofo y ensayista, España. Edwards, Jorge. Escritor, Chile. Lasso, Guillermo. Candidato a Presidente, Ecuador. Ibáñez, Nicolás. Empresario, Chile. Gutiérrez, Dionisio. Empresario, Guatemala.Larroulet, Cristián. Jefe Asesoría Presidencial, Chile. Roemmers, Alejandro. Empresario, Argentina. Rivera, Albert. Abogado. Ex candidato a Presidente, España.

Zanatta, Loris. Historiador, Italia. Vargas Llosa, Álvaro. Escritor y periodista, Perú. Bongiovanni, Gerardo. Fundación Libertad, Argentina. Bullrich, Patricia. Ex Ministra Seguridad, Argentina Álvarez de Toledo, Cayetana. Portavoz PP, España, España. Álvarez, Gloria. Politóloga, Guatemala.Kaiser, Axel. Analista político, Chile.Ortiz Antelo, Oscar. Senador, Bolivia. Álvarez-Calderón, Diana. Abogada, ex Ministra de Cultura., Perú. Aguinis, Marcos. Escritor, Argentina.

Álvarez, Fernando. Fundación Global, Argentina.Benegas Lynch (h), Alberto. Economista, Argentina. Bongiovanni, Alejandro. Fundación Libertad, Argentina.Cachanosky, Roberto. Periodista, Argentina.Castro, Walter. Economista, Argentina.