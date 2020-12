¡Llegaron las vacunas! Cuándo arranca la campaña y cómo se distribuirán las dosis de Sputnik

A las 10.25 de este jueves aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza el vuelo de Aerolíneas Argentinas que trasladó las primeras 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V proveniente de Rusia. Según adelantaron desde Casa Rosada, comenzarán a ser distribuidas en todo el país para dar inicio a la mayor campaña de inoculación en la Argentina. "Esto fue un larguísimo trabajo. Estoy muy contento. Es un día de felicidad para todos", dijo el ministro de Salud, Ginés González García.

En el vuelo que había despegado ayer desde el Aeropuerto Internacional Sheremétievo de Moscú llegaron también la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, quienes brindaron una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el jefe de la cartera de salud, Ginés González García.

Durante la conferencia, el jefe de Gabinete, reveló que el presidente Alberto Fernández encabezará el fin de semana en forma virtual un encuentro con los gobernadores, para coordinar junto a ellos la fecha de inicio de la campaña de vacunación, que "seguramente será la semana próxima" y destacó "el permanente trabajo articulado" que se lleva adelante con los mandatarios provinciales.

Las primeras dosis de la vacuna tendrán un plazo de entrega de 12 horas para el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y 24 horas a capitales y cabeceras del resto del país, bajo custodia de fuerzas policiales, y estará destinado al personal de salud. Al llegar a Ezeiza, las vacunas fueron descargadas en pista y transportadas en un camión refrigerado a -18°C hacia un depósito, según se precisó en comunicado oficial.

La Provincia de Buenos Aires retirará desde depósito, mientras que el resto de las jurisdicciones recibirán la vacuna en un punto de almacenamiento acordado con cada una. Las 24 jurisdicciones del país planificaron su campaña de vacunación adoptando los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación.

En ese sentido, Cafiero anunció que "en el día de hoy se inicia el proceso de vacunación" tras la llegada de las primeras dosis de la vacuna y expresó que esta situación genera "mucha esperanza y expectativa". "Fue un acuerdo país-país, estrechando nuestras relaciones exteriores. El día de hoy se inicia el proceso de vacunación para los argentinos y argentinas, tal como se comprometió el presidente Alberto Fernández y está y rubricado en el contrato firmado", dijo.

A su vez, aclaró que el Gobierno Nacional "seguirá tomando las medidas que sean necesarias para cuidar la salud de los argentinos" ante el aumento de casos de coronavirus que se registran en la zona del AMBA. "Estamos monitoreando permanentemente la evolución de los casos y del sistema de salud", sostuvo el jefe de Gabinete.

A su turno, Ginés sostuvo que "la presencia de la vacuna no libera los comportamientos" de cuidados frente al coronavirus y remarcó que "hasta que no estemos muchos vacunados, no estamos exentos de volver a momentos difíciles". “No vamos a usar nada que no esté aprobado. El análisis de grupo de más de 60 años ya está terminado, lo que no está terminado es puesto en marcha", aclaró.

De esta manera, el ministro confirmó que aún no recibieron la confirmación oficial para vacunar a los mayores de 60 años. "Por la información que tenemos está por empezar la vacunación en Rusia. Acá se comienza con el personal de salud”, enfatizó. El acuerdo firmado por el gobierno argentino contemplaba además de las 300 mil dosis de diciembre, el arribo de 5 millones de vacunas en enero y de otras 5 millones en febrero.

Si bien desde el gobierno buscan no dar más pasos en falso en lo que respecta a la vacunación por COVID-19, por los pasillos de la Rosada afirman que la expectativa es que la aplicación de la Sputnik V arranque el 28 de diciembre y así asegurar la aplicación de miles antes de fin de año. “Estamos terminando la fase 3 pero como es una situación de emergencia, en todo el mundo se acordó una interrupción de la experimentación y comenzar su aplicación de manera transitoria”, explicó Ginés.

La vacuna Gam-COVID-Vac, conocida mundialmente como Sputnik-V, fue desarrollada por Instituto Gamaleya del Ministerio de Salud de la Federación Rusa. Requiere de la aplicación de dos dosis o componentes. La primera dosis utiliza una plataforma de adenovirus humano del serotipo 26, que contienen el gen de la proteína S del virus SARS-CoV-2 (rAd26-S),

La segunda dosis que contiene el mismo gen, usa una plataforma de adenovirus humano del serotipo 5 (rAd5-S) y se aplica luego de haber transcurrido al menos 21 días. El intervalo es mínimo de 21 días, transcurrido ese plazo debe aplicarse la segunda dosis y no reiniciar los esquemas. Las aplicaciones son intramusculares y se realizan en el brazo.

En principio, estas dosis serán aplicadas en el personal de salud de mayor exposición y riesgo, se hará a través de los registros del personal de salud efectuados por las carteras sanitarias de las correspondientes jurisdicciones, lo cual fue acordado por los Ministerios de Salud de las jurisdicciones. De manera escalonada, se irán incorporando a la aplicación otros grupos de la población objetivo.