“Llevame, igual mañana me voy de nuevo”: el preso liberado que robó en Almagro y la dura interpelación del secretario de Seguridad de la Ciudad

El secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro, criticó la decisión de parte de la Justicia, como también de algunos sectores del Gobierno nacional, de avanzar con los pedidos de prisión domiciliaria a delincuentes que cometieron delitos graves. "Estamos muy preocupados por las prisiones domiciliarias; esto no es un juego y no se puede hacer política. Estamos en un Estado de derecho, donde hubo personas que delinquieron, tuvieron un proceso en el que se pudieron defender y llegaron a condena; resulta inexplicable la actitud de liberarlos en el marco de la pandemia”, manifestó en declaraciones a Radio Mitre.

"No digo esto por no valorar la salud de los detenidos, pero nosotros estamos en condiciones de instalar en diez días un hospital militar, de acceder a condiciones de alta complejidad, de poner camas en Tecnópolis, ¿pero no estuvimos en condiciones de poner lugares de aislamiento para estas personas en riesgo mientras siguen cumpliendo su condena?”, planteó el funcionario.

Las declaraciones de D´Alessandro, quien tiene a cargo el control de la Policía de la Ciudad, se dan en el marco de la detención de un preso liberado en el barrio porteño de Almagro. El hecho, que sucedió ayer, tuvo como protagonista a Federico Benvenuto, de 33 años, que estaba preso en la cárcel de Marcos Paz y se le concedió la prisión domiciliaria por el coronavirus. “Llevame, igual mañana me voy de nuevo”, les dijo ayer a los agentes tras ser capturado por robar un local en Almagro. "La primer decisión que se toma es liberarlos”, remarcó D´Alenssandro sobre el accionar de algunos sectores de la Justicia.

Las declaraciones del funcionario también se ubican en el contexto de la reanudación de las negociaciones con los presos en el penal de Devoto las cuales, según pudo saber BigBang de calificas fuentes, comenzaron con la más alta tensión y existe el miedo a que la situación se desmadre.