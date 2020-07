“Lo que hago es a pedido de Macri”: Martinengo, los videos de la campaña de Cambiemos y su rol en la red de espionaje

“Él (Mauricio Macri) ha confiado en mí. Soy sólo un instrumento del Gobierno de la Ciudad. Todo lo que hago es a pedido de él”. Con esas palabras, Susana Martinengo definía en plena campaña presidencial de 2015 su relación con Mauricio Macri. Martinengo fue detenida ayer por la mañana por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el marco de la causa que investiga una presunta red de espionaje ilegal el seno de la Agencia Federal de Inteligencia, y en las próximas horas le tomará declaración indagatoria.

Entre 2015 y 2019 Martinengo fue la coordinadora de Documentación de la Casa Rosada, con una oficina ubicada a metros del despacho presidencial en la sede del Gobierno. Todas las cartas y documentos que llegaban dirigidos al mandatario naturalmente pasaban por ella. Según declararon agentes de inteligencia y según consta en registros obtenidos por la organización Poder Ciudadano, los espías que integraban la red que hizo inteligencia de forma ilegal se reunieron al menos en 12 ocasiones con ella.

Hasta ahora, la estrategia del ex presidente Macri y su entorno fue negar el vínculo con Martinengo. A través del diario La Nación, deslizaron que “no la conocen” y le bajaron el tono a las fotos que tienen juntos, argumentando que fueron tomadas en el búnker de campaña de Cambiemos, al que se había “colado” mucha gente. Entre las imágenes, además, aparecen fotos con Antonia, la hija menor del ex jefe de Estado con Juliana Awada.

Pero ahora salieron a la luz nuevas imágenes que podrían complicar aún más la defensa ensayada por el ex presidente, al margen de que es innegable que Martinengo trabajaba a metros de la oficina de Macri en Balcarce 50. Según publicó el sitio La Noticia Web, en 2015 Martinengo – entonces trabajadora del Gobierno de la Ciudad – organizó un acto en San Martín para respaldar al entonces candidato a intendente, Ricardo Ivoskus.

En los videos se la observa afirmar que Macri había confiado en ella y que era un “instrumento del Gobierno de la Ciudad”. “Todo lo que hago es a pedido de él (en relación a Macri)”, afirmaba Martinengo en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, donde se presentaba como “referente”. Martinengo vive Villa Ballester. Hasta allí llegaron ayer efectivos de la Policía Federal para detenerla con la orden de Villena.

“Es un orgullo que hoy nos acompañe nuestro candidato (en referencia a Ivoskus). Mauricio eligió al mejor candidato, Mauricio le va a aportar votos a Ivoskus e Ivoskus también le aportará votos a Mauricio”, decía Martinengo, micrófono en mano y muy entusiasmada con la victoria de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad, que si bien había superado a Martín Lousteau, se veía forzado a un balotaje. En otro tramo, agregaba: “Yo atiendo las audiencias del jefe de Gobierno (Macri)”.

EL EX SECRETARIO DE MACRI, COMPLICADO

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, rechazó este martes el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de Darío Nieto, el ex secretario de privado de Mauricio Macri que la semana pasada fue allanado. La sospecha del magistrado es que Nieto era quien le llevaba los partes de inteligencia que le entregaban los agentes Leandro Araque y Facundo Melo a Martinengo.

Villena consideró que Nieto tuvo una "actitud evasiva" durante el allanamiento realizado la semana pasada en su vivienda de Palermo, donde se secuestraron documentos, computadoras, notebooks, celulares y otros dispositivos electrónicos. En la resolución, el magistrado sostuvo que ni bien ingresaron los uniformados a su vivienda comenzó a manipular su teléfono para borrar mensajes o dar "alerta de las circunstancias del procedimiento a distintas personas", lo que "podría haber frustrado la medida dispuesta, escenario que permite concluir que mediante su actitud obstruyó el accionar de la Justicia". Nieto podrá apelar la decisión ante la Cámara Federal de La Plata.

En tanto para esta mañana se espera la declaración de los ex espías detenidos ayer (Villena ordenó 22 detenciones pero se produjeron 17), mientras que para mañana jueves se esperan las indagatorias de Martinengo, el ex jefede Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra y los ex espías Leandro Araque, Jorge Sáez, Facundo Melo, Mercedes Funes Silva y Emiliano Matta. El viernes la ronda continuará con Alan Ruiz, quien ya se encuentra detenido desde la semana pasada en otra causa por espionaje ilegal.