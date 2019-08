"Los quiero": el WhatsApp con el que se despidió Dujovne y los números que dejó: el balance de su gestión

Además de enviarle una carta a Mauricio Macri para oficializar su renuncia, Nicolás Dujovne también le dedicó un párrafo vía WhatsApp a sus ahora ex compañeros del gabinete de ministros.

En el mensaje, que se filtró en redes sociales el sábado a la tarde, el ex ministro de Economía pidió a sus ex colegas que "no aflojen" y reconoció que "se cumplió un ciclo" en su tarea.

Los elogios de Dujovne para Lacunza

"La economía fue el flanco más cuestionado por la oposición en estas elecciones y creo que era muy saludable generar una renovación en mi área", agregó Dujovne. Además, no ahorró elogios para su sucesor, Hernán Lacunza.

Así, calificó al nuevo ministro de Economía nacional como un "gran profesional y amigo al que le toca seguir el camino del cambio" y reveló que lo ayudará personalmente durante unos días en la transición.

Balance de la gestión Dujovne: los números y las crifras que dejó

Dujovne ocupó el cargo de ministro de Economía durante un año y siete meses con un dólar a 16,33 pesos y una deuda externa total de 188.778 millones de dólares. En mayo de 2018, el dolar alcanzó los 24 pesos y el gobierno tuvo que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional para detener una corrida cambiaria, y obtuvo un préstamo de 50.000 millones de dólares.