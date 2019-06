"Magdalena de los pobres y las prostitutas": las 8 definiciones de Carrió en "Vida", el libro sobre su historia

“Me agarró como esa soberbia que te va tomando por ahí. Lo vi a Chacho Álvarez con todos los movileros y después me vi a mí misma con todos los movileros. ¿Qué hice? Me fui a mi departamento y recé un padrenuestro. Yo era agnóstica. Recé un padrenuestro y me dije: 'yo no puedo ser esto'. Me acordé de Max Weber y la autoridad carismática. Un día me vi la celulitis y entonces me agarró la depresión.