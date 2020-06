¿Marcha atrás? Kicillof anticipó "una etapa de revisión" sobre las medidas de cuarentena en AMBA

Luego de que Alberto Fernández se mostrara alarmado por la aceleración de contagios de coronavirus en AMBA, Axel Kicillof anticipó que entrará "en una etapa de revisión" sobre la aplicación del aislamiento social preventivo.

En conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense, el gobernador pidió no actuar "como niños caprichosos" señalando que si no se toman las medidas necesarias para evitar infecciones "no importa cuánto se haya hecho para preparar el sistema de salud".

En ese sentido, Kicillof anticipó que la revisión de medidas que planea podría significar un endurecimiento de la cuarentena.

"Cuando crecen los contagios no autorizamos más actividades, sino al revés. Cuando aumentan los casos hay menos flexibilidad porque tenemos que cuidar a todo el mundo", explicó.

"Tenemos que hacer como si todos tuviéramos el virus, porque lo podemos tener. Por eso se debe usar tapabocas y guardar la distancia necesaria, para reducir la posibilidad de contagio", aconsejó advirtiendo que las próximas serán "las semanas más complicadas" en AMBA.

Preocupación por los runners

Kicillof también se refirió al desborde de personas que salieron a practicar ejercicio en la vía pública el lunes, advirtiendo que en ese marco las microgotas de saliva, que pueden contagiar el coronavirus pueden llegar a trasladarse hasta 10 metros.

"El problema en estos casos es que la persona no sabe con quién se cruzó", agregó en relación a la dificultad de efectuar un trazado de contactos en esa situación.

Reunido con intendentes

Más temprano, Kicillof recibió a intendentes de la primera sección electoral para analizar la situación epidemiológica y financiera de cada distrito.

Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el secretario General, Federico Thea, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, y la ministra de Gobierno, Teresa García.

Participaron las y los intendentes: Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Fernando Moreira (San Martín), Juan Andreotti (San Fernando), Federico Achaval (Pilar), Julio Zamora (Tigre), Lucas Ghi (Morón), Juan Zabaleta (Hurlingham), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gustavo Menéndez (Merlo), Marcelo Sartori (Gral. Las Heras), Leonardo Boto (Luján), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Santiago Maggiotti (Navarro), Mariel Fernández (Moreno) y Mauro García (Gral. Rodríguez).