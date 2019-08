"Me duele el culo": el crudo descargo de Alfredo Casero desde España tras las PASO

Cristina Fernández de Kirchner recibió un "elogio" irónico de la persona menos pensada: Alfredo Casero. El humorista, profeso militante del presidente Mauricio Macri, salió a reconocer la vigencia de la ex presidenta y actual candidata a diputada nacional. “La gran tenacidad de Porota la tengo que reconocer”, manifestó Casero en un live que realizó en su cuenta de Twitter.

"Me duele el culo por esto: haber luchado por lo que me parecía -se sinceró-. La verdad que me hizo mierda, pero lo voy a seguir haciendo. Estoy en España porque trato de buscar trabajo, yo no voy a vivir nunca del Estado. En octubre les van a romper el culo porque la gente va a darse cuenta de algunas cosas que no van a poder cumplir. Es increíble que gane la injusticia, pero este país es así", dijo.

"Segundo: la gran tenacidad de Porota, lo tengo que reconocer. Tercero, están acompañados de un pueblo que se olvida de su pasado reciente, o que no tiene el recuerdo de haber pasado situaciones muy parecidas sin dejar nada", agregó el humorista. "Que Cristina de Kirchner sea la vicepresidenta del presidente que todos sabemos que el año pasado hablaba mierda de la ex presidenta, esto está pasando y no somos boludos", dijo el actor.

Da la sensación de que los resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en donde el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se impuso sobre Macri por 15 puntos de diferencia.