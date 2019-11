"Me gustaría un gabinete paritario": las 7 mujeres que podrían formar parte del gabinete de Alberto Fernández

“Me gustaría un gabinete paritario”. Diez días antes de las elecciones que lo llevarían a la presidencia, Alberto Fernández expresó que le gustaría tener un gabinete integrado por hombres y mujeres por igual. A días del traspaso de mando, aún continúan la incertidumbre respecto a quiénes lo acompañarán, sobre todo en las sensibles áreas económicas, y aunque habrá una importante presencia femenina, todo parece indicar que no serán mayoría. Quiénes son las siete mujeres que podrían ocupar roles claves en el nuevo gobierno.

Aunque hasta ahora el presidente electo no confirmó a ningún miembro del gabinete, en las últimas semanas dio señales claras e hizo ofrecimientos concretos. El caso más resonante fue el de María Eugenia Bielsa, la ex candidata a gobernadora de Santa Fe que enfrentó en la interna peronista a Omar Perotti y que incluso desde antes de las elecciones se la mencionaba al frente del nuevo Ministerio de la Vivienda que planea crear Fernández.

VILMA IBARRA

El caso más resonante es el de Vilma Ibarra, ex diputada y ex senadora, muy cercana a Alberto - fueron pareja durante casi una década - y quien se fue del gobierno de Cristina Kirchner con fuertes críticas, a tal punto que en 2015 escribió el libro “Cristina Versus Cristina”, donde buscó “exponer” las contradicciones del relato K. Fue una de las dirigentes que Alberto designó para la demorada ¿y fallida? transición, y podría ocupar la Secretaría de Legal y Técnica, un área muy sensible que, entre otras cosas, se encarga de “cuidar” la firma del presidente.

Abogada y hermana del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, fue pareja de Alberto Fernández durante casi diez años y su designación resultó llamativa justamente por sus críticas a Cristina Kirchner. Hace días, Ibarra acompañó a Alberto Fernández a la presentación del libro “Somos Belén”, de Ana Correa, donde el presidente electo se expresó a favor de legalizar el aborto. No es casual: su futura secretaria de Legal y Técnica fue una de las defensoras e impulsoras del proyecto.

MARCELA LOSARDO

Tal vez más que Ibarra, una de las mujeres que más conoce a Alberto es Marcela Losardo, quien podría ser la próxima ministra de Justicia a partir del 10 de diciembre. Además de tener una gran relación de amistad, son socios desde hace años en el estudio Losardo & Asociados, ubicado sobre la avenida Callao en pleno barrio de Recoleta. Se conocen de la facultad de Derecho, aunque en verdad Losardo no era compañera de Alberto, sino de su primera esposa, Marcela Luchetti, madre de su hijo Estanislao.

De vínculo aceitado en Comodoro Py, cuentan a BigBang que conoce como pocas los manejos de la sacudida Justicia federal, y que tiene buen vínculo con jueces y fiscales. Hace algunas semanas, el abogado Jorge Rizzo le preguntó en su programa de radio Cooperativa si sería ministra: “No se va a equivocar cuando elija”, se limitó a responder. De bajo perfil, fue secretaria de Justicia de la Nación hasta que Alberto renunció a la jefatura de Gabinete. “Es la sombra del presidente electo”, señalaban ante la consulta de este medio. Sabida es su buena relación con la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco, de quien supo ser ayudante de cátedra en la UBA hace varios años.

MARÍA EUGENIA BIELSA

La ex precandidata a gobernadora de Santa Fe María Eugenia Bielsa podría quedar al frente del Ministerio de la Vivienda que pretende crear Alberto Fernández ni bien asuma. Hermana del ex canciller Rafael y del DT Marcelo, Bielsa ya mantuvo encuentros con intendentes y gobernadores para diseñar una política de vivienda que, señalan ante BigBang en el Frente de Todos, pondrá eje en la construcción (“genera empleo y resuelve un problema como el déficit habitacional”, dicen cerca de Alberto) pero también deberá resolver la compleja situación de los polémicos créditos UVA, pero también trabajar en la asistencia a gente en situación de calle.

Bielsa es arquitecta e incluso mucho antes de las elecciones presidenciales, Alberto ya había dado señales de su posible nombramiento. Desde hace semanas trabaja en un plan concreto, que incluye la reformulación de los créditos hipotecarios y hace hincapié en la construcción.

CECILIA TODESCA

Economista, suele moverse en tándem con su colega Matías Kulfas y a ambos se los menciona como posibles ministros o funcionarios de áreas sensibles en materia económica. Cercana a Alberto desde hace años, hay una llamativa curiosidad: es hija del economista Jorge Todesca, actual director del INDEC. Cerca del presidente electo coinciden en que tendrá un rol fundamental, ya sea desde una Secretaría hasta como asesora.

Experta en producción y empleo, tiene un Magister de Administración Pública en la Universidad de Columbia y trabajó en el Banco Central, el Ministerio de Economía y tuvo su paso en cargos técnicos en la Jefatura de Gabinete, durante el gobierno anterior. Un punto no menor: trabajó en la calificadora de riesgo Standard & Poor’s.

¿MALENA GALMARINI O VICTORIA DONDA?

Otro de los anuncios que hizo Fernández en campaña fue la creación del Ministerio de la Mujer y la Igualdad. Aunque desde hace semanas se especulaba con que allí sería designada la diputada Victoria Donda, en las últimas semanas comenzó a circular el nombre de la politóloga, legisladora bonaerense electa Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa.

MERCEDES MARCÓ DEL PONT

A la ex presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont se la mencionó para varios posibles cargos: desde un regreso al BCRA, puesto para el que también suena con fuerza el nombre del ex vicepresidente de la entidad, Miguel Pesce; así como también para otras áreas económicas, como la AFIP.

En alguna ocasión, ante BigBang, Marcó del Pont comparó el programa económico de Macri con el de la dictadura; y planteó la necesidad de un acuerdo de precios y salarios que permita desacelerar la inflación.