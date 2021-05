"Nadie discute que Pepín jugó fuerte, pero...": los reproches internos en JxC por el pedido de asilo del "cerebro judicial" de Macri

La decisión de uno de los cerebros jurídicos del macrismo, el parlamentario por el Mercosur Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, de solicitar asilo en Uruguay al denunciar la presunta persecución judicial en su contra orquestada por sectores del kirchnerismo más duro generó algunos roces en Juntos por el Cambio, sobre todo en la Unión Cívica Radical (UCR).

Antes de tomar la decisión de solicitar el asilo, Rodríguez Simón mantuvo una serie de charlas con el ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y con el diputado nacional Juan Manuel López que ofició como intermediario con Elisa “Lilita” Carrió. De los tres, el que más reparos puso fue el propio Macri, que le remarcó que no compartía esa decisión.

Para el ex mandatario todo ex funcionario de su administración tiene que estar a tiro de las citaciones que pueda llegar a realizar la Justicia. De ahí sus reparos. Dentro del PRO también hubo algunas voces disidentes. Una de ellas las del ex embajador en China, Diego Guelar, quien en un grupo privado remarcó que, aunque no lo conocía personalmente, no le parecía que fueran las formas correctas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El planteo fue, según pudo saber BigBang, en un chat de Internacionales que comparte con otros dirigentes del PRO en el cual, al conocerse la noticia, todos le dieron palabras de aliento.

En paralelo, en la UCR fueron más fuertes para con Rodríguez Simón. En el medio del debate en comisión por la reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF), el comentario de varios diputados llegó hasta Montevideo. “Nunca nos avisó. Y la verdad que es medio todo un papelón”, remarcó un importante dirigente radical.

La bronca dentro del bloque fue justamente por cómo se planteó el tema, sobre todo en una cuestión que en un año electoral puede ser usada en contra de Juntos por el Cambio. “Nadie discute que Pepín jugó fuerte en su momento contra Cristóbal y De Sousa, pero se tendría que haber quedado acá”, agregó otra fuente al tanto de la situación.

La pelea entre los empresarios dueños del holding de medios Indalo y Rodríguez Simón es conocida. Cuando Macri era jefe de Gobierno, él encabezó los intentos formales e informales para que las dos sociedades que explotan el Juego en la Ciudad paguen el Impuesto a los Ingresos Brutos. A partir de 2016 fue quien además se encargó de la transferencia a la Ciudad de las competencias y del aumento previo del canon.

El año pasado, cuando la Legislatura porteña debatió el proyecto de licitación para el juego online fue el propio Rodríguez Simón el que estableció una cláusula para que los operadores que tuvieran juego físico no pudieran participar del proceso. Esto se cambió a fines del 2020 luego de la presión del gremio por temor a la pérdida de fuentes laborales.

“No sólo los conductores militantes de C5N, sino Aníbal Fernández (que era abogado de López), los diputados Tailhade, Moreau, Valdez, el mismo ministro de Justicia Martín Soria, el ex juez Norberto Oyarbide, y los abogados vicepresidenciales Graciana Peñafort, Gregorio Dalbón y Carlos Beraldi adelantan desde los medios de López y De Souza y por las redes sociales que voy a quedar preso. Incluso, los mismos De Sousa y López lo hacen en entrevistas o posteos en twitter”, agregó en uno de los pasajes del comunicado que difundió el lunes.

“Mi detención, por ilegítima que fuera, permitiría que estos poderosos empresarios íntimamente vinculados al gobierno, repararan simbólicamente la impunidad que perdieron al pagar impuestos como cualquier vecino y pondría a quienes actuamos lícitamente en defensa de los intereses del Estado, en mi caso de la CABA, al mismo nivel de quienes no pagaban impuestos amparados por sus conexiones políticas y societarias, revoleaban bolsos en los conventos o se apropiaban de fondos del Estado Nacional para construir una red de medios, funcionarios, políticos y abogados a su exclusivo servicio”, sostuvo en orto de sus puntos para justificar su pedido de asilo en el país vecino.

Rodríguez Simón se encuentra en el centro de la causa que lleva adelante la jueza federal Maria Romilda Servini sobre la mesa judicial, bajo el marco de una asociación ilícita, en la que a él se le detectaron más de una decena de llamados a miembros de esa mesa como también a abogados, fiscales y jueces. En esa causa, Rodríguez Simón tiene que asistir a una declaración indagatoria a la que se viene negando desde hace tiempo.