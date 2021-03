"Necesitamos halcones, palomas y hasta gallinas": Macri, el mensaje para los propios y su lavada autocrítica

"Qué lindo encontrarnos de vuelta, algunos no nos vemos hace rato". Esas fueron las primeras palabras que Mauricio Macri pronunció en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Entre los presentes se encontraban Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y representantes de los otros sectores de la coalición Juntos por el Cambio como Martín Lousteau y Alfredo Cornejo.

Antes del mano a mano con Pablo Avelluto, su ex ministro de Cultura y quien trabajó además en la producción del libro Primer tiempo, el ex presidente ofreció su primer discurso oficial luego de dejar el poder en diciembre de 2019. El mensaje se da en el marco de la feroz interna dentro de Juntos por el Cambio tras la aplastante derrota electoral y la disyuntiva entre quienes "jubilar" a Macri y quienes consideran que todavía "es necesario" dentro del espacio.

Macri no sólo no se bajó del ring electoral, sino que anticipó a propios y ajenos: "Gracias por acompañarme en el lanzamiento de mi libro. Tal vez debería decir que es mi primer libro, porque estoy pensando en una saga de segundo tiempo, penales, alargue... dado que el kirchnerismo me hace tanta publicidad, habría que dedicarse a este rubro de los libros". Según el ex presidente, la idea de escribir sus "memorias" surgió durante los cuatro años de su presidencia: "Está basado en notas y grabaciones que hizo a lo largo de ese tiempo".

"Expreso complicaciones, conflictos y emociones. A eso se le sumó un largo año de silencio, que fue un año de profunda reflexión acerca de lo que sucedió, lo que hicimos, lo que no hicimos; lo que pudimos y lo que no pudimos. Este libro lo hice con mucha sinceridad y honestidad, porque siento que tiene que ser un aporte para muchas cosas y muchos planos. Es un momento en el que estamos focalizados en defender la democracia, la república y las libertades; pero busco que el libro venga a reconfirmar esos dos pilares por los cuales estamos acá: el porqué y el para quien; que es para que la gente viva mejor. Y el cómo y el rumbo, que es aceptando el desafío de desafiar el statu quo".

Macri apeló al electorado "no politizado" en su discurso. "Yo pertenecía a ese statu quo y no me iba tan mal. Pero claramente no era la solución para la mayoría de los argentinos. Nosotros aceptamos y fue nuestro motor la idea de transformar la realidad. Nosotros representamos a millones que tienen una convicción maravillosa y única: creen que pueden ser mejores y aceptan el desafío de superarse, porque saben que si lo logran eso va a generar un impacto positivo en su círculo de afectos. Por eso no somos palomas, ni halcones: somos el cambio o no somos nada, porque ese es nuestro motor".

"Ser el cambio significa muchas cosas. Es saber dialogar para construir consensos y Juntos por el Cambio expresa eso, nuestra capacidad de acordar desde las diferencias, maximizando esas diferencias. Significa trabajar en equipo, gestionar y poner el ego en su lugar. Siempre pensando en para qué estamos acá, que es para que los argentinos cada vez vivan mejor. También para los valiosos dirigentes que me acompañaron y que tienen vocación de liderar. Evitemos recorrer caminos que no funcionaron".

Las definiciones más fuertes de Mauricio Macri

"Lo bueno y lo malo es que el 2023 no va a tener nada que ver con el 2015. Este Gobierno no hace más que profundizar la crisis económica y social que va a llevar a un nivel de entendimiento en todos los argentinos que permitirá que, con mayor apoyo político por las elecciones del 2021 y del 2023, Juntos por el Cambio vuelva a poder con una enseñanza adquirida y de esa manera hacer el paquete global de reformas".

"El nuevo ciclo kirchnerista volvió con más determinación a alterar las reglas del juego. Estamos discutiendo en qué democracia vamos a vivir y si vamos a poder sostener. Que no se persigan jueces, periodistas, ni a nadie por pensar distinto. Nos gustaría dialogar con la verdad sobre la mesa".

Mario Vargas Llosa participó de la presentación con un video en el que le dejó una pregunta al ex presidente: "¿Volvería a aplicar el gradualismo o avanzaría con las medidas de forma más rápida?". Fue la misma pregunta que le realizó en el año 2019 durante la campaña electoral. "¡Qué preguntita!", retrucó Macri desde el escenario.

"Definirnos como gradualistas fue una forma muy elegante de disfrazar la enorme debilidad política que teníamos. Haber sido el único gobierno de la democracia argentina con minoría en ambas cámaras durante los cuatro años no es un récord que a uno le guste, porque no nos tocó la versión del peronismo más amigable. En minoría con empresariado, los gobernadores, los intendentes, los gremios y las organizaciones sociales. Ambos pueden tener razón: hicimos muchas reformas que llevan a que el kirchnerismo básicamente haya dicho que éramos neoliberales y faltaron otras muchas reformas, que la ortodoxia puede decir que hizo que todo el esfuerzo no haya sido suficiente", respondió.

Heredamos un Estado nacional quebrado, en términos del coronavirus, asintomáticamente"

Avelluto aclaró que la palabra más repetida del libro de Macri es "populismo". "Lo más grave es que el populismo crece a medida que avanza la resignación. Nosotros expresamos el antídoto. No hay que resignarse".

La gente no sabía que estábamos quebrados. No había un entendimiento acerca del camino a recorrer. Eso llevó a que todo fue en la medida en lo que se pudo"

"El populismo trabaja sobre destruir el futuro para vivir el presente, y cuando terminan de fracasar, dejan tierra arrasada, pero esta vez es el final, porque este proceso de falsear la realidad, un día dicen una cosa y otro otra, es complejo luchar contra eso, genera una enorme confusión".

El kirchnerismo trabaja en destruir el futuro para vivir un efímero presente, por eso es difícil: porque dejan tierra arrasada cuando se van"

"El kirchnerismo es una expresión final del populismo en Argentina, que va a entrar en una serie de 20 años de crecimiento racional y responsable. Lamento no haber encontrado el camino".

"Necesitamos a los halcones, las palomas, los gorriones y hasta las gallinas. Hoy estamos discutiendo en qué democracia vamos a vivir. Ahí estamos confluyendo todos. Y hay que entender que podemos tener matices distintos. Pero tenemos que dar una imagen de que por más que seamos acuerdistas, somos firmes; que no vamos a tolerar el avasallamiento de la Constitución", cerró.