"Macri sólo generó pobreza": el contundente discurso con el que Alberto y Cristina cerraron la campaña

Bajo el cántico de “Alberto Fernández presidente”, el precandidato a presidente por el Frente de Todos acompañado por su compañera de formula, Cristina Fernández de Kirchner, cerró su campaña en Rosario, precisamente en el Monumento a la Bandera, rodeados de los gobernadores del PJ. Cabe remarcar que la actual senadora no estará este domingo en el búnker -que estará en el Complejo Cultural “C” de Chacarita- debido a que la ex presidente estará durante las elecciones primarias en Santa Cruz y tras emitir su voto no regresará a Buenos Aires por falta de vuelos.

Cristina Kirchner y las frases más contundentes de su cierre de campaña

"Estoy acá para contarles porqué estoy acompañando la candidatura a presidente de Alberto . Quiero contarles que estoy aquí porque quiero que los argentinos vuelvan a ser felices".

"Necesitamos unir los esfuerzos de todos los argentinos y argentinas. Para poder dejar atrás esto tan feo que estamos viviendo como ciudadanos".

"Cuando hablé aquel 9 de diciembre y después, siempre intuí que los tiempos que venían no iban a ser buenos. Nunca pensé ver tanta gente y familias enteras viviendo en la calle".

Si sigo de pie es por el amor que me dieron ustedes"

"Están esperando eso (los insultos) para seguir dividiendo a los argentinos. No lo hagamos, no le demos el gusto".

"Un puñado piensa que los trabajadores no deben tener derecho, que el salario es el problema. Ellos o ellas que piensan que los chicos pobres no tienen que llegar a la universidad pública".

"Pensándolo bien, pienso que tal vez si uno mira retrospectivamente la historia reciente uno va a poder advertir claramente como fueron de a poco dividiéndonos y enfrentándonos para finalmente llegar al Gobierno para hacer esto que realmente nadie lo esperaba en esta profundidad de maltrato".

"El punto final para mí fue cuando, otra vez, decidieron endeudarnos con el FMI a todos los argentinos. Este fue el verdadero punto de inflexión en el que pensamos, Alberto, yo y otros tantos dirigentes, que era necesario reconstruir la unidad para a partir de allí encarar una tarea que va a ser muy difícil. Porque lo que viene no es nada fácil".

"Necesitamos hacer esto porque los dirigentes, sean de derecha, izquierda, del centro o de abajo, ninguno duerme en la calle. Ninguno, sea del partido que sea, se queda sin trabajo, ninguno come una vez al día o come salteado, o no puede comprar remedios. Los que pasan estas penurias es el pueblo. Por eso los dirigentes tienen la obligación ética, moral y democrática de ponerle fin a esto".

“No podíamos imaginarnos ni pensar 4 años más de estas políticas. Por eso es que hoy estamos aquí. Yo quiero que la gente vuelva a tener trabajo, quiero que los pibes vayan al colegio a estudiar y no a comer”.

“Quiero que los jubilados se puedan ir con la receta completa de la farmacia. Quiero que los científicos, los investigadores, puedan investigar, agregarle valor. Porque los recursos naturales son importantes”.

“Pero todo recurso, por más importante que sea, son recursos finitos, se acaban con el tiempo. Necesitamos, entonces, recurrir a un recurso que no se acaba, que es infinito, que es el conocimiento. Por todas esas cosas, hoy estamos aquí”.

“Si a pesar de todo, todavía estoy parada es por el amor de ustedes. Es reciproco, inclaudicable e insobornable. Por eso, la tarea de todos debe ser hablar, persuadir y seguir construyendo porque necesitamos los argentinos que a partir del 10 de diciembre haya otro gobierno. Y ese tiene que ser Alberto Fernández presidente, que estoy segura que desarrollará una tarea esplendida.”

Las frases más duras de Alberto Fernández contra las políticas de Macri

“Lo mejor que me pasó con Cristina es que rápidamente recuperamos el cariño y el afecto que como amigos siempre nos tuvimos. Nos pasó lo mismo que a muchos argentinos, la política nos había distanciado. Un día nos dimos cuenta que nuestra distancia solo había favorecido a que se instale en la argentina esta realidad penosa que todos padecemos”.

“Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina, nunca más me voy a pelear con ella porque vamos a hacer a la Argentina que todos merecen”.

“Tenemos que trabajar todos juntos porque hay muchos argentinos necesitando y que no pueden seguir desamparados. Todos los gobernadores serán parte de la conducción de la argentina que se viene. ¿Cuál es la verdadera discusión que estamos enfrentando? Lo que estamos discutiendo es como va a ser el futuro, qué vamos a hacer de la Argentina”.

“Lo único que produjo (Mauricio) Macri son 4 millones de pobres"