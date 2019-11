"No quería que me penetrara, lo hacía igual": la angustiante denuncia contra el senador Alperovich

El ex gobernador y actual senador por Tucumán, José Alperovich, fue denunciado por su sobrina por abuso sexual y violación. La joven tiene 29 años y trabajó como secretaria de su tío en la campaña provincial desde 2017. Presentó la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). “No quería que me besara, lo hacía igual; no quería que me penetrara, lo hacía igual”, escribió en una carta.

La denuncia salió a la luz este viernes y fue presentada tanto en la Justicia penal de Tucumán como en la UFEM de la ciudad de Buenos Aires, debido a que los abusos ocurrieron en ambas provincias. La mujer de 29 años trabajaba con Alperovich desde 2017. Este año, el senador y ex gobernador se postuló para regresar a la gobernación de Tucumana, aunque quedó en cuarto lugar.

Según publicó el diario Clarín, el primer abuso de Alperovich a su sobrina ocurrió a los seis días de que comenzara a trabajar con su tío. Según dijeron en el entorno de la víctima, comenzó a trabajar el 14 de diciembre y el 20 se produjo la primera situación de abuso. Además, dijeron que la esposa de Alperovich, Beatriz Rojkés, ex presidenta provisional del Senado, se negaba a que su marido tuviera secretaria pero aceptó a la joven porque era “de la familia”.

No quería que me besara, lo hacía igual. No quería que me penetrara, lo hacía igual".

La titular de la UFEM, Mariela Labozzetta, confirmó la denuncia y aseguró que solicitaron medidas de protección para la víctima, entre las que mencionó la perimetral para impedir el acercamiento, así como custodia policial en su vivienda en Tucumán, una provincia donde aún hoy, a pesar de que abandonó la gobernación hace cuatro años, Alperovich conserva un gran poder.

En la carta que difundió, la joven relata que fue “violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019”, y señala que durante un año y medio sufrió violaciones a su integridad física y sexual. “El avasallamiento fue demoledor: no quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mí”.

ALPEROVICH Y EL ACOSO A UNA PERIODISTA EN PLENA ENTREVISTA

Meses atrás, Alperovich quedó en el ojo de la tormenta por una serie de declaraciones durante una entrevista con la periodista tucumana Carolina Servetto. “Hermoso el lugar, esta chica que me encanta, es el perfil que a mí me gusta”, lanzó en vivo. Después aseguraba: “Me voy a pasear más tiempo, o la puedo mirar más tranquilo a esta preciosura”.

Servetto le preguntó por qué no había dado nunca antes una entrevista, y Alperovich volvió con una respuesta machista: “Una sola vez no pude venir. No te sale ponerte en mala, ¿sabés? Una sola vez no pude venir. Me hacés acordar a mi señora vos”.