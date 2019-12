"No se inquieten": la respuesta de Alberto, después de la convocatoria a una marcha contra la actualización de las retenciones

Después de un fin de semana cargado de anuncios económicos, Alberto Fernández explicó el motivo detrás de sus primeras medidas "de urgencia" y le mandó un contundente mensaje al campo, sector que ya manifestó sus críticas por la actualización de las retenciones: "Todos tenemos que hacer un esfuerzo, el campo también".

"Acá no estamos resolviendo las retenciones, estamos ordenando lo que Macri hizo, dejando en pie lo que Macri hizo. No estamos poniendo más retenciones, no estamos haciendo nada de eso", explicó el presidente en diálogo con Radio Mitre.

La Mesa de Enlace ya manifestó su descontento con la medida y organizó una reunión de urgencia para el lunes. "Les pido que no se inquieten. No estamos fijando nuevas retenciones, cualquier cosa en ese sentido si es que se hace, será objeto de discusión en la mesa de acuerdos", anticipó, en línea con las declaraciones de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Lo único que se ha hecho es ordenar el tema de retenciones manteniendo lo que Macri dispuso"

"Se había impuesto una limitación con una suma fija de cuatro pesos por dólar, en un momento en el que el dólar valía medio de la mitad de lo que vale hoy", explicó, y precisó que se trató de una "actualización" del impuesto.

El anuncio generó, además de la respuesta inmediata de la Mesa de Enlace, una convocatoria por parte de sectores del campo para movilizarse el próximo 18 contra la medida. "Cuando leo el asunto del campo o escucho algunas versiones de dirigentes, de gente que llama a tomar rutas, a levantarse 'contra el Gobierno marxista', les pido que retomemos la serenidad". "Lo único que se ha hecho es ordenar el tema de retenciones manteniendo lo que Macri dispuso", insistió, y destacó: "Estoy tomando una decisión absolutamente imperiosa por la situación fiscal en la que vivimos".

Alberto y la ley de la doble indemnización