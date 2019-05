El presidente Mauricio Macri compartió en su cuenta de Instagram un peculiar mensaje de un camionero que transitó por primera vez por el Paso del Bajo y que consideró como “orgásmica” la experiencia.

La obra, que fue inaugurada formalmente ayer, conecta la autopista 25 de Mayo con la Illia. “No boludo, es orgásmico. Ya cruce la Capital, hace cinco minutos estaba por Barracas y ahora estoy pasando por aeroparque. No te la puedo creer”, comienza el audio del conductor.

“Y así, tranquilo. Todo micro y camiones, no hay autos ni nada de eso. Es una locura, tengo ganas de llorar. No puedo creer que crucé la Capital”, termina el audio que no dura más de 40 segundos.