“No tengo herpes, ni culebrilla”: Alberto Fernández explicó el porqué de sus 48 horas de internación

Alberto Fernández se internó el lunes por la noche en el Sanatorio Otamendi. Las especulaciones sobre la salud del precandidato presidencial de Cristina Kirchner no se hicieron esperar: se habló de herpes y hasta culebrilla. Qué tiene, qué le dijo su médico y por qué deberá permanecer 48 horas internado.

“Conozco cómo es esto. Van a empezar con mil historias y confabulaciones. La verdad es que hablé con mi médico de cabecera, que es quien me atiende siempre y es uno de los directores médicos del Otamendi”, advirtió en diálogo con C5N.

Según Fernández, el motivo original de la consulta fue una “tos persistente” que lo preocupaba. “Lo llamé y le dije: ‘Mirá, ando con con una tos desde hace quince días que me está volviendo loco’. Me dijo: ‘Venite y hacemos unos estudios’”, detalló el precandidato. Al llegar al sanatorio, el médico le hizo un chequeo de rutina y le sugirió “más estudios”. “Teniendo en cuenta que largás una campaña, hagamos lo necesario y empezás en paz”, le sugirió.

Mientras que en la mayoría de los centros asistenciales los controles generales no llevan más de algunas horas, muchos se preguntaron por qué Fernández debía permanecer otras 48 horas internado. “Con el tema de los turnos iba a tener que entrar y salir permanentemente del sanatorio para hacerme los estudios. En cambio, así me quedo y hacemos todo en dos días. Son cosas de rutina, que nos dan tranquilidad y la posibilidad de desenchufarme dos días”.

Alberto destacó que llegó manejando al sanatorio. “No hay nada riesgoso. Ni herpes, ni culebrilla. Es simplemente una serie de estudios que me pareció oportuna hacer porque tengo unos meses agitados por delante”, sumó, al tiempo que aclaró: “Tomé la decisión por mi tranquilidad. Soy abogado, bastante remiso a los médicos. Pero me pareció que tenían razón y lo hice”.

Con el tema de los turnos iba a tener que entrar y salir permanentemente del sanatorio para hacerme los estudios"

El precandidato también destacó que sólo tuvo un antecedente pulmonar años atrás y que “gracias a Dios” no es fumador. “Tuve un problema con un coágulo que se me había alojado en el pulmón, pero eso es todo. Como tenía una tos muy persistente que me preocupaba decidí hacer esto. Pero está todo espléndido y seguramente el jueves estaré a full en la campaña”.

Las cinco claves de la internación de Alberto Fernández en el Otamendi