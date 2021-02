"Nos hacemos los boludos y...": la intendenta del PRO habló tras liberar la zona para una clandestina

Una intendenta de la provincia de Santa Fe no sólo se mostró a favor de las fiestas clandestinas, sino que además dio la orden de que la guardia urbana, como conoce a los inspectores municipales, no este cerca del evento para evitar su clausura. Se trata de a Intendenta interina de San Guillermo, Romina López (PRO), acusada de haber liberado la zona del Parque Municipal para la prolongación de una fiesta, rompiendo los protocolos de seguridad de forma ilegal e irresponsable. La acusación se dio luego de que trascendiera un audio de la intendenta afirmando que se "harían los boludos" y extenderían el horario del predio Municipal más allá de la 01.30 horas.

En el audio, López aclara: "A la 1.30 levantamos la boletería y la guardia no los va a invitar a salir. Si ustedes quieren quedarse, quédense; no hay problema. Nosotros no los vamos a sacar y la Policía tampoco, por lo que estuvimos hablando. No va a haber presencia de guardia urbana. Es como que nos hacemos los boludos y ustedes se meten en el predio. La guardia se va 1.30 y ustedes si quieren, se pueden seguir quedando".

I

Tras la viralización de esta escucha, López se refirió a un audio y sostuvo: "Casos positivos: 1er quincena de diciembre: 51; 2da quincena de diciembre: 46; 1er quincena de enero: 76; 2da quincena de enero: 54; 1er quincena de febrero: 88. La restricción horaria comenzó el 11/01. En San Guillermo podes estar hasta las 01.30, pero en Suardi (gracias al apoyo de salud) pueden estar hasta las 4.00 y 6.00 y en Morteros boliches".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según explicó en su descargo a través de Facebook, "Miles de Sanguillerminos se fueron a vacacionar (hasta el equipo de salud que no firma el aval de extensión horaria)". "Quiero una respuesta lógica de por qué San Guillermo debe continuar con la restricción. Nuestros hijos suben a la ruta y a 30 km disfrutan de lo que no tenemos acá. ¡Los casos aumentaron con la restricción!", resaltó la funcionaria.

Y agregó: "La solución no es prohibir. Entiendan que hay comercios afectados, jóvenes expuestos en la ruta y por caprichos políticos no firman el aval para la extensión horaria. Veamos la realidad, dejen la política de lado, pensemos en la gente, no en la campaña. Hay negocios que con impotencia ven que van a festejar egreso, cumple de quince y casamiento a localidades vecinas. Terminemos con el absurdo político".

López se arrepintió por su audio, remarcó que fue un "error" de su parte y cerró: "La impotencia y la bronca de que por cuestiones políticas no piensen en lo jóvenes, de ver como van a danzantes a 30 km y acá los obligamos a ir a campos. Ver que los bares cierran a 01.30 y a 20 km a 4.00 am. El 80% se fue a vacacionar, expuesta a mucha gente y nosotros no podemos dejar q nuestros jóvenes estén en el parque”.

No es la primera vez que López es noticia. En enero de este año fue filmada participando de una fiesta clandestina a la que atendieron más de 2.000 personas. Siempre sin barbijo, ni distancia social como tampoco con alguna de las medidas sanitarias que recomiendan desde el Ministerio de Salud.