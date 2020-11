"NotiBáez": Lázaro abrió un blog, se define como "humilde y trabajador" y habla de Kirchner, sus hijos y la obra pública

Meses antes de salir de la cárcel de Ezeiza para continuar detenido bajo un régimen de arresto domiciliario en una vivienda secreta, el empresario Lázaro Báez comenzó a trabajar en su nuevo proyecto, un blog en el que publica resoluciones judiciales de las causas en las que está involucrado y artículos periodísticos. Sin embargo, lo más llamativo es su anecdotario personal, que incluye recuerdos con Néstor Kirchner, el rol de sus hijos en Austral Construcciones, su fanatismo por el fútbol y hasta su “pasión” por la literatura.

El blog se llama “NotiBáez” (notibaez.blogspot.com) y las primeras publicaciones comenzaron a fines de julio, apenas 20 días después de que el Tribunal Oral Federal N° 4, que lo juzga por supuesto lavado de dinero, le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria, que tras idas y vueltas por el monto de la fianza se concretó recién el 10 de septiembre. Unos días antes, un grupo de vecinos le impidió el ingreso al country Ayres del Pilar, donde había fijado residencia, por lo que ahora su domicilio es reservado.

Una fuente cercana a Báez confirmó a BigBang que el blog es “oficial” y es administrado por un estrecho colaborador del empresario que cuenta con su autorización. Las primeras notas del “NotiBáez” fueron publicadas el 28 de julio en la sección “Mi vida”. En el artículo “Mi juventud” cuenta sus inicios en el mundo empresarial y cómo comenzó el vínculo con Kirchner. “Soy un hombre sencillo, de pocas palabras, pero con un gran poder de decisión, sé dónde quiero llegar, de origen humilde, trabajador, amable y de fuertes convicciones nacionales”, se define.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En otro artículo cuenta que desde joven se convirtió en “amante de la lectura de la historia argentina”, y menciona que admira a José de San Martín, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, Juan Domingo Perón, Evita y Rogelio Frigerio (abuelo del exministro de Macri). Dice también que leyó biografías de Nelson Mandela, Vladimir Putin, Adolf Hitler, Leopoldo II de Bélgica y Francisco Franco, entre otros.

“EL EMPRESARIO”

Uno de los textos más extensos es en el que hace alusión a su rol de empresario. Cuenta que comenzó a militar tras el regreso de la democracia en la agrupación de Ricardo Del Val (gobernador de Santa Cruz entre 1987 y 1990, cuando fue destituido) y luego se transformó en un hombre muy cercano de Arturo Puricelli, ex ministro de Defensa de Kirchner y ex gobernador de Santa Cruz, quien le abrió las puertas para comenzar a trabajar en el Banco de Santa Cruz.

Leer mas Trasplante de cara: la alucinante historia de Isabelle Dinoire, reconstruida por la ciencia

“Kirchner tenía muy claro lo que quería para su provincia, me convenció su proyecto, fue un momento de quiebre en mí, empecé mi militancia junto a él, de mientras seguía trabajando en el Banco de la Provincia, ya privatizado, transcurría mi tiempo entre el banco, la política y el fútbol”, dice el empresario, que afirma que “empezó muy de abajo en la construcción” junto a su padre y sus tíos, primero reparando viviendas y luego construyendo desde cero.

“En una oportunidad Néstor me dice ‘Negro, me tenés que dar una mano junto con el Porteñito (Ernesto) Clarens con una empresa que está mal administrada, le debe mucha plata a la provincia, tiene muchos pedidos de quiebra, y así lo hicimos hasta que no dio más la empresa, que era Gotti Hermanos, los que manejaban la obra pública”, cuenta. Allí comenzó a ganar dinero y acrecentó su cercanía a Kirchner. Luego afirma que creó la compañía Austral Construcciones.

“Una vez que Néstor asume como presidente comenzamos a presentarnos en todas las licitaciones públicas que podíamos, compitiendo con los empresarios de la construcción unificados a nivel nacional”, sostiene Báez, que aclara que él no era “parte del Estado” y sostiene que siempre cumplió “con todos los términos de cada pliego licitatorio”.

“LA FAMILIA”

Otro de los fragmentos clave del “NotiBáez” es cuando Lázaro se refiere a su familia. Cuenta que nació en Corrientes pero que de chico se fue junto a sus padres a Santa Cruz, que tiene un medio hermano mayor que ocupó un cargo importante en la policía santacruceña, y que una vez que culminó sus estudios conoció a Norma Calismonte, su esposa, de la que se separó en noviembre de 2015. “Cuidó a mi madre hasta su fallecimiento, pertenece a una familia tradicional de Río Gallegos, es una mujer sencilla, la conocen por su ayuda social, se mantuvo al margen de los negocios familiares”, sostuvo.

Lo más curioso es cuando habla de sus hijos. Según contaron a BigBang desde su entorno, Lázaro está especialmente preocupado por Martín Báez, su segundo hijo, quien se encuentra detenido en Ezeiza – compartieron pabellón – y por ahora su excarcelación no parece estar cerca.

“Luciana es mi hija mayor, la designé como responsable de las empresas cuando fei detenido, creó una productora de contenidos audiovisuales y emisora de publicidad y se dedicó a otros rubros como la venta al por mayor de carnes y derivados”.

“Martín trabajaba junto a mí, si no estaba yo, estaba él para atender y resolver los problemas de la empresa”, dice. “Es el hijo con el que tengo más afinidad por temperamento, no el preferido”, aclara.

“Melina Soledad Báez es la menor de las mujeres y la única que no figura como titular o accionista en las empresas, es la más cercana a Leandro, su hermano con quien vivieron juntos en Buenos Aires cuando eran estudiantes”. “Leandro es el menor de los hermanos y hoy está un poco distanciado de mí, por diferencias personales pero no de mi corazón”.

EL RECUERDO A KIRCHNER

Uno de los pasajes del blog de Lázaro Báez es una extensa publicación del 27 de octubre en la que recuerda a Kirchner a diez años de su muerte. Tras hacer una descripción biográfica, cita a Alberto Cortez y afirma que “cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo”.

“(Néstor) no era solo mi amigo, lo consideré un hermano de la vida, un confidente, un verdadero compinche, compartimos muchas cosas juntos que jamás voy a olvidar”. “Te fuiste pero nos dejaste un legado que tenemos la obligación de concluir, gracias por haber sido mi amigo, Lupo”, concluye.