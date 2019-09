OFFTHERECORD | Del día que Caniggia le complicó una reunión de rosca de Alberto, al funcionario M que "apagó la luz"

Se viven momentos complicados y definitorios en la mesa chica del poder. Es por eso que en BigBang decidimos empezar a contarte todo lo que se dice y hace "por debajo de la mesa". Pasen y lean.

El empresario que reperfiló y pagará el bono

Uno de los empresarios más importantes del rubro de la construcción empezó la semana esperanzado con que no iba a tener que pagar el bono de $5.000 debido a que en la negociación colectiva de las paritarias establecida una cláusula gatillo y, por ende, había una recomposición automática que haría innecesario el pago. Pero se tuvo que reperfilar luego de estar en las negociaciones con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. Ahora está viendo si lo paga en cuotas o en un solo pago.

¿El último que apague la luz?

En el medio de la elección hubo una postulación que encendió las alarmas en el oficialismo, no por el cargo sino por el mensaje. El vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Francisco Quintana, cerró su designación como miembro del Consejo de la Magistratura esta semana. La cuestión central es que era número puesto para ser el viceministro de Interior en un eventual segundo mandato de Macri, por lo que muchos referentes del espacio lo tomaron como una muestra de una muy posible derrota en octubre.

Diputados enfermeros

En una elección hay veces que tenes que hacer de todo, hasta de socorristas. Eso le pasó a los diputados nacionales Waldo Wolff y Ezequiel Fernández Langan, que durante la marcha del “Sí se puede” en Barrancas de Belgrano tuvieron que asistir a una señora que se sentía mal.

Kulfas pica en punta para ser el economista de Fernández

Hace diez días Alberto dijo en Córdoba que tenía pensado el 70% de su Gabinete. Pero Matías Kulfas pica en punta como ministro de Hacienda. Esta semana levantó el perfil y se lo vio más abierto a charlas con la prensa y empresarios. Mañana será el turno de asistir y ser protagonista de una conferencia organizada por el Grupo Clarín.

¿El resto de los nombres y cargos? Santiago Caffiero sería el jefe de Gabinete, a Eduardo “Wado” de Pedro lo ven como ministro de Justicia, Felipe Solá tendrá destino internacional con la Cancillería y queda descartada la inclusión de Roberto Lavagna.

La encuesta que emociona a Rodríguez Larreta

Antes de empezar con los preparativos para la marcha el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recibió una encuesta que lo dejó un poco más tranquilo. En ella está a menos de un punto de ganar en primera vuelta contra el candidato del Frente de Todos, Matías Lammens. ¿El motivo? Parece que el representante de Roberto Lavagna en la Ciudad, Matías Tombolini, empezó a perder votos. ¿Le cortarán la boleta?

¿Se cruzaron Alberto Fernández y Florencio Randazzo con Claudio Paul Caniggia?

Las coincidencias a veces son cómicas. El candidato presidencial Alberto Fernández y el ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, compartieron un almuerzo en el hotel Faena el lunes pasado. En el mismo lugar en donde charlaron de lo que serán las elecciones del 27 de octubre también estaba el ex delantero Claudio Paul Caniggia, que por estos días afronta una serie de problemas legales con su ex esposa Mariana Nannis. Incluso los móviles de los programas de espectáculos que esperaban al Pájaro en la puerta del hotel se sorprendieron a ver al candidato presidencial ¿Caniggia le habrá aconsejado a Alberto cómo definir?

Un intendente preocupado por la Justicia llama a votar por Alberto y Cristina

La mira puesta en los tribunales después del 10 de diciembre no es una preocupación en exclusiva de la Casa Rosada sino que es transversal. En los últimos días, un intendente oficialista del conurbano recibió un nuevo revés de la Justicia y, a sabiendas de que es muy complicado que logre revalidar su mandato, empieza a ver complicado su futuro debido a que ya acumula media docena de causas judiciales. Su situación es tan complicada que llegó al punto de armar su cartelería de campaña poniéndose junto a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y, como era de esperar, esas imágenes se volvieron virales.