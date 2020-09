¿Otra vez se le fue la lengua por el encierro? Duhalde dijo que ve a Fernández "grogui" como De la Rúa

Eduardo Duhalde lo hizo de nuevo. Luego de haber salido a pedir disculpas semanas atrás por haber dicho que habría un golpe de Estado en la Argentina y que el año próximo no habría elecciones, ahora volvió atacar al gobierno.

“La verdad es que se me fue la lengua, no soy una excepción, estoy como todos los dirigentes influenciados por esta pandemia y el comportamiento nuestro cuando hablamos, es absolutamente anormal, nunca se dicen las cosas que se dicen ahora", había dicho cuando quiso despejar la polémica.

No se sabe si estuvo encerrado desde entonces, porque ahora volvió a realizar polémicas declaraciones con respecto a la situación que vive el país en el medio de la pandemia del coronavirus (Covid-19) y sobre el presidente Alberto Fernández.

Comparó al Presidente con el fallecido Fernando De la Rúa, quien tuvo que renunciar a la primera magistratura en diciembre del 2001 envuelto en una profunda crisis política, social y económica.

"Mi impresión es que el Presidente está grogui, como lo estuvo De La Rúa o yo mismo cuando gobernaba”, dijo Duhalde en una entrevista que le brindó a Radio Rivadavia en la que además recordó: "Yo en un momento estaba no contest”.

Luego de su frase, Duhalde intentó “arreglar” sus declaraciones. "Con tantos problemas, tantos impactos psíquicos, en un momento se necesita ayuda. La explicación más benigna que tengo del Presidente es esa", añadió.

Se trata de la segunda frase explosiva del ex presidente luego de que en una entrevista televisiva había pronosticado que existía la posibilidad de un golpe de Estado.

"Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones". Esa fue la frase con la que el también ex gobernador dio inicio a su incendiaria hipótesis social. El panel se sorprendió ante tal afirmación.

"¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord. La gente no lo sabe, no lo lee o se olvida. Entre el 30 y el 83 hemos tenido 14 dictaduras militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América, no conoce lo que está pasando”.

Luego retrocedió, al dia siguiente, sobre sus pasos y salió a explicar los motivos que lo llevaron a pronosticar un Golpe de Estado. "No me reconozco diciendo lo que dijo. No lo tenía que decir”, manifestó, y lo atribuyó a "un desenganche de la realidad”.

Como no podía ser de otra forma desde el Gobierno tuvieron que salir a desmentir en esa oportunidad las afirmaciones del ex presidente. "Las declaraciones son inapropiadas y solamente eso. Tengo un gran respeto por el ex presidente. Pero queremos manifestar que la Argentina ya ha decidido hace muchos años que quiere vivir en democracia y apuesta por el régimen democrático", advirtió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al tiempo que señaló: "Todas las diferencias se dirimen en la arena democrática, como ha sucedido el año pasado".

“El Gobierno no entiende y no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a la de los tiempos normales o cuasi normales. No lo ha entendido nunca y por eso arrancó con 22 ministerios", agregó Duhalde, que también fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999.

"En época de crisis, la energía de los ciudadanos, los gobernantes y los empresarios es muy limitada por la crisis", agregó.

Manifestó también que "si uno dispersa esa energía queriendo arreglar 10 temas a la vez termina arreglando ninguno". Y recordó que cuando debió asumir la presidencia, entre 2002 y 2003, decidió afrontar "sólo tres temas básicos porque más no se podían".

"La crisis exige otro tipo de gobernanzas y decisiones, están todo instalados en el pasado, muy cómodos, en una zona de confort", remarcó.