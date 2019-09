[PODCAST] Reperfilaron hasta el bono de cinco lucas: la historia de la semana

El Gobierno, los empresarios y los sindicatos acordaron el pago del bono de $5.000 para los trabajadores del sector privado. Sin embargo, hay más dudas que certezas: ¿lo van a pagar en cuotas? ¿Lo van a pagar todos? La historia detrás del bono reperfilado que busca paliar la dura situación económica. Escuchá La historia de la semana, el nuevo podcast de BigBangNews.

LAS SEIS CLAVES DEL BONO

Será de $5.000 para los trabajadores del sector privado.

Será un plus a cuenta de futuras revisiones paritarias.

Las empresas acordaron que pueda ser abonado en cuotas.

Las PyMES se quejan porque atraviesan una delicada situación financiera.

El presidente de la UIA adelantó que “las empresas que no pueden, no van a pagarlo”.

Esta semana saldría el decreto con los detalles en el Boletín Oficial.

Si bien el bono es oficial, las dudas surgen a partir de los planteos de muchos empresarios que aseguran que no lo pueden pagar, sobre todo en el sector de las PyMES. El sindicato de Comercio, por ejemplo, acordó que se pagaría en cinco cuotas de $1.000 entre octubre y febrero. Alertados por la situación, el jefe de la CGT, Héctor Daer, aseguró que el plus debía pagarse por única vez. "No es un bono, sino una recomposición salarial finalmente convenida ante la crisis económica", describió esta semana.

El bono de $5.000 es a cuenta de futuras paritarias y de este acuerdo sólo forman parte los trabajadores del sector privado. En paralelo, esta semana Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal anunciaron que habría un bono tanto para los estatales bonaerenses como para los porteños. En el caso del decreto oficializado esta semana con firma de Mauricio Macri, el texto deja abierta la posibilidad de un pago en cuotas a convenir.

El texto del decreto que confirma el pago del bono asegura que “son de público conocimiento los recientes acontecimientos económico-financieros desencadenados y la incertidumbre generada en el marco del proceso eleccionario en curso”; y que “ante el impacto socio-económico producido por dicho fenómeno, resulta urgente y necesario adoptar las medidas pertinentes para que, con la celeridad del caso, se mantengan los estándares adquisitivos de las remuneraciones que han sido considerados por las partes colectivas al momento de celebrar los citados acuerdos”.