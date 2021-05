"Podemos dejar de ser libres": el comunicado de JxC contra la reforma del Ministerio Público Fiscal

El avance del Gobierno para lograr que la Cámara de Diputados le de sanción definitiva al proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, que entre otras cosas cambia la forma en la que se designa al Procurador General de la Nación, motivó que la coalición opositora de Juntos por el Cambio convoque una reunión de emergencia de su mesa nacional para expedirse al respecto.

"Su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo”, fue una de las frases que deslizaron en un comunicado oficial después del encuentro que contó con la participación del ex presidente Mauricio Macri, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

En un comunicado conjunto, titulado "Quieren quedarse con la libertad de los argentinos", el espacio opositor manifestó su "total rechazo" a la iniciativa del Poder Ejecutivo que se discute actualmente en el Congreso e incluso señalaron que el objetivo detrás del proyecto es que el Gobierno logre manipular la Justicia a su placer.

"Sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto. Lo rechazamos porque una vez más quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar. Todos podemos dejar de ser libres con esta ley", concluyó el comunicado.

Los referentes de Diputados calcularon que el Frente de Todos podría reunir entre 127 y 131: dos más o menos que el número clave de 129 para abrir la sesión. “Todavía no tienen el número, pero están muy cerca”, evaluaron. En el plenario el bloque conducido por Máximo Kirchner buscará firmar el dictamen para dejar el proyecto listo para llevar al recinto.