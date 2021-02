"Primer tiempo", el libro con el que Macri busca su "Sinceramente": qué escribió y quiénes lo ayudaron

El ex presidente Mauricio Macri se apresta a publicar dentro de tres semanas su libro ¨Primer Tiempo” cuyo co-autor es uno de los funcionarios que se encargó del discurso de la gestión de Cambiemos, Hernán Iglesias Illia. El libro tendrá como objetivo enumerar lo que el ex mandatario considera como sus logros de gestión pero también las bases de lo que, afirma, tiene que ser el centro de un hipotético nuevo mandato de la ahora coalición opositora.

La edición de “Primer Tiempo” estuvo a cargo de Pablo Avelluto, secretario de Cultura en esa gestión. El libro pasará a ser un manifiesto de lo que Macri considera que tiene que ser el camino de gestión para los próximos años. Llega, además, en el momento en el cual él lanzó su fundación y con la que busca tender ejes centrales de política y, sin mencionarlo, confrontar con Fundación Pensar que se encuentra en manos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Con un nombre que despertó suspicacias, ante la posibilidad de que Macri busque en el futuro un “segundo tiempo” de gestión, dirigentes cercanos al ex jefe de Estado se ocuparon de explicar que en ese libro cuenta las cosas que pudo iniciar y las que no, las que deberían retomarse y las que habría que cambiar, en caso de un segundo gobierno de Cambiemos.

Tal y como contó BigBang, en el reparto de la estructura del PRO, Macri si bien se quedó con la presidencia partidaria, en donde ubicó a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó de lado los diferentes Think thanks motivo por el cual creó su fundación en donde colaboran algunos de los ex funcionarios más cercanos a él.

“Va a ser una combinación de memorias presidenciales y cuestiones de cara a futuro”, adelantó uno de los varios ex funcionarios que fueron convocados para dar una mano con la edición final de “Primer Tiempo”. Asimismo, fuentes partidarias al tanto del contenido del libro, sostienen que también habrá algunas señales políticas claras con respecto al futuro del ex presidente.

Es que el libro también buscará dejar en claro que, al menos en 2021, Macri no tiene pensado competir electoralmente debido a que no le interesa una banca legislativa. En uno de los pasajes, según pudo reconstruir BigBang, hablará sobre las críticas que recibió durante su paso como diputado nacional en donde llegó a ser fotografiado dormido durante una sesión en la Cámara Baja.

Otro de los puntos, de lo que busca evitar hablar el entorno del ex presidente, es que el libro busca ser una contracara del que publicó el periodista Santiago O’Donnell, que en octubre lanzó “Hermano”, que contiene la crítica mirada de Mariano Macri sobre el ex presidente y una oscura trama de conflictos familiares.

Según fuentes partidarias, el libro ya fue objeto de varias revisiones y está listo para ver la luz. En busca de no ser una mera síntesis de gestión, incluye muchas anécdotas de los 4 años de Macri en la Casa Rosada, muy simular a las que utilizó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con su “Sinceramente”.

El factor Lousteau

Si bien la escritura del libro estaba en carpeta desde hace tiempo, su lanzamiento se engloba además en la decisión de Macri de seguir están en el centro de la escena pública, en donde busca utilizar una estrategia similar a la ex vicepresidenta y dejar que “hablen sus silencios”. No obstante ello, cuando lo necesita busca hacerse oír tal y como sucedió con el lanzamiento de la mencionada ONG.



Es que su oficialización sucedió menos de 48 horas después de una serie de declaraciones del senador nacional por la Ciudad, Martín Lousteau, en donde mencionó “legado” al referirse a Macri con una clara intención de plantear su “jubilación”. Esa frase, a su vez, generó fuertes cruces en Junto por el Cambio.